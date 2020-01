Na Šarčevi mizi tudi Šabedrova odstopna izjava: 'Imel sem zvezane roke'

Po odstopu premierja Šarca in finančnega ministra Bertonclja, je tudi zdravstveni minister Šabeder priznal, da je sam nameraval odstopiti po predložitvi dveh sistemskih zakonov. "Vidite, kaj se je dogajalo zadnje mesece, koliko napadov je bilo name in na ministrstvo. Pravzaprav se ni dalo več delati," pravi in dodaja, da je imel zvezane roke pri vodenju ministrstva.

Po današnjem nenadnem odstopu premierja Marjana Šarca in ministra za finance Andreja Bertonclja je zdravstveni minister Aleš Šabeder pojasnil, da je Šarcu pred dobrimi 14 dnevi tudi sam podal bianco odstopno izjavo. S položaja bi odšel takoj po predložitvi dveh sistemskih zakonov: "Nisem več videl poti naprej. Dirigent z zvezanimi rokami težko vodi ansambel." Spremembe zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter zakon o dolgotrajni oskrbi sta bila po Šabedrovih besedah skoraj pred koalicijskimi usklajevanji in pogajanji z Ekonomsko-socialnim svetom. Tako potrebna zdravstvena reforma bi bila na mizi, je minister pojasnil. Zadeve pa so se glede na današnje dogodke bistveno spremenile. Omenjena sistemska zakona bosta glede na to, da bo vlada opravljala le še tekoče posle, po besedah ministra ostala v predalu. A Šabeder ni nameraval vztrajati na funkciji tudi po predložitvi sistemskih zakonov, pač pa bi začela veljati njegova bianco odstopna izjava."Vidite, kaj se je dogajalo zadnje mesece, koliko napadov je bilo name in na ministrstvo, koliko podtikanj, zaviranj z vseh strani: političnih, lobijev, medijev. Pravzaprav se ni dalo več delati,"je priznal minister. Razkril je, da je imel zvezane roke pri vodenju enega izmed najbolj pomembnih ministrstev vlade in države: "Težko vztrajaš na mestu ministra ob takšnih pogojih." Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja V sredo bo sicer DZ odločal o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Gre za novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki jo je vložila Levica, koalicija pa precej preoblikovala. Šabeder je ves čas dajal vedeti, da ima pomisleke o poslanskem zakonu, izrecno ga tudi ni podprl. Tudi danes je na vprašanje, ali ima zakon njegovo podporo, odgovoril posredno. Ponovil je svoje prepričanje, da parcialni posegi niso nikoli najboljša rešitev, pač pa je zagotovo najboljša rešitev sistemski zakon. Tako se tudi ni želel opredeliti do vprašanja, ali se mu zdi smiselno, da poslanci zdaj sploh sprejmejo zakon. Z današnjim Šarčevim odstopom se okoliščine spremenijo, tako da bo po Šabedrovih besedah pred sredinim glasovanjem o noveli verjetno potreben še en krog pogovorov s poslanskimi skupinami. Šabeder pravi, da je imel zvezane roke pri vodenju ministrstva. FOTO: Damjan Žibert Za odstop Šarca izvedel iz medijev Medtem pa je prvak SDS Janez Janša v današnjem odzivu na Šarčev odstop povabil na pogovore o tem, da čas do volitev izkoristijo za sprejem nekaj nujno potrebnih zakonov. Med njimi je naštel zakon o skrajšanju čakalnih vrst v zdravstvu, ki ga je pripravila Zdravniška zbornica Slovenije in vložila NSi, ter zakon o javnih naročilih v zdravstvu. Slednjega bodo po Janševih navedbah v kratkem vložili, s tem pa"napadli enega ključnih korupcijskih problemov". Šabeder je danes na vprašanje, ali je pripravljen pri tem sodelovati, odgovoril z zagotovilom: "Dokler bom na funkciji zdravstvenega ministra, bom delal v dobro zdravstvenega sistema." V izjavi je dejal, da težko komentira Šarčev in Bertoncljev odstop, saj da je zanju izvedel iz medijev. V zadnjih dneh so sicer ob ukinjanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in nameri za uvedbo obveznega pavšalnega zdravstvenega prispevka odmevala različna stališča ministrov LMŠ. Bertoncelj in Šabeder si nista bila enotna glede proračunske varovalke v primeru primanjkljaja v zdravstveni blagajni. Šarec je v petek medijem sporočil, da je pomembno to, da sta glede rešitev usklajena z ministrom za zdravje. Danes je zatrdil, da nesoglasja med ministroma niso vplivala na njegovo odločitev za odstop.