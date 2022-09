Prvi vrh koalicije o ukrepih prehranske in energetske draginje

Obeta se nam prvi vrh koalicije, ki ga bo na Brdu pri Kranju gostil predsednik vlade Robert Golob. Udeležili se ga bodo skoraj vsi prisotni na političnem parketu od poslank in poslancev vlade koalicije ter ministrov in ministric. Srečanje bo namenjeno razpravi o aktualnih temah in izzivih, s katerimi se bo koalicija soočala jeseni. Na Brdu se bo najprej na redni seji srečala vlada, pozneje pa se bodo ministrom pridružili še poslanci koalicije.

Vladna koalicija, ki jo sestavljajo Gibanje Svoboda, SD in Levica, je sicer nedavno obeležila 100 dni dela. Koalicijski partnerji so ob tem ocenili, da je koalicija trdna in deluje usklajeno, med ključnimi dosežki pa so med drugim izpostavili spoštljiv dialog, stabilnost in zaupanje ter "premišljeno in ciljano ukrepanje za omilitev draginje".

Predsedniki treh koalicijskih strank so ob tem še zagotovili, da bodo nadaljevali dosedanje delo in soočanje z izzivi.

Seje organov SD in Gibanja Svoboda bodo namenjena razgovorom o predsedniških kandidatih

V koalicijskih Gibanju Svoboda in SD pa bodo na organih strank razpravljali o prihajajočih volitvah predsednika republike. Medtem ko je Gibanje Svoboda v zadnjih tednih ostalo brez izbrane kandidatke, je SD svojega kandidata očitno našla. Iz Socialnih demokratov so v sredo sporočili, da je Milan Brglez izrazil pripravljenost, da bi se kot kandidat SD potegoval za mesto predsednika države. Kandidaturo morajo formalno potrditi še organi stranke, predsedstvo SD bo, predvidoma na daljavo, zasedalo danes popoldne.

V SD si želijo, da bi njihov kandidat užival tudi podporo širše koalicije. Predsednica SD Tanja Fajon se je v sredo o tem že pogovarjala s prvakoma koalicijskih partneric Gibanja Svoboda in Levice, Robertom Golobom in Luko Mescem. Končnega odgovora pa še ni dobila, so povedali v SD.