Ali bo koalicija podprla Brglezovo kandidaturo za predsednika?

Iz SD so v sredo sporočili, da je Milan Brglez izrazil pripravljenost, da bi se kot kandidat SD potegoval za mesto predsednika države. Kandidaturo morajo formalno potrditi še organi stranke, predsedstvo SD bo, predvidoma na daljavo, zasedalo popoldne.

V SD si želijo, da bi njihov kandidat užival tudi podporo širše koalicije. Predsednica SD Tanja Fajon se je v sredo o tem že pogovarjala s prvakoma koalicijskih partneric Gibanja Svoboda in Levice, Robertom Golobom in Luko Mescem. Končnega odgovora pa še ni dobila, so povedali v SD.

Mesec je potrdil, da mu je Tanja Fajon predlagala, naj podprejo Brgleza kot skupnega koalicijskega kandidata na volitvah. "Ta predlog bom prenesel članom stranke. O tem, kako bo Levica pristopila k volitvam, pa se bomo odločili v začetku prihodnjega tedna," je sporočil Mesec, ki ni izključil možnosti, da bi Levica na volitve odšla s svojim kandidatom.