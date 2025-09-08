Odbora DZ zavrnila predloge SDS glede nabave helikopterjev

Na skupni seji odborov DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo ter za zdravstvo so člani po skoraj sedmih urah obravnave ustreznosti postopkov javnega naročila za nakup in vzdrževanje dveh helikopterjev za nujno medicinsko pomoč zavrnili vseh pet predlaganih sklepov, ki so jih ob sklicu seje podali poslanci SDS.

Člani odborov so zavrnili predloge sklepov, ki so jih pripravili v poslanski skupini SDS. V SDS so želeli, da odbora pozoveta notranje ministrstvo k razveljavitvi odločitve o nakupu in objavi novega razpisa. Prav tako naj bi z novim razpisom izbrali helikopterje, ki bodo zadoščali kriterijem stroke in omogočali optimalne pogoje za oskrbo življenjsko ogroženega bolnika. V SDS so tudi predlagali, da odbora pozoveta ministrstvi za notranje zadeve in za zdravje, naj v 14 dneh predložita vso dokumentacijo o javnem naročilu, postopku izbire in o izbiri. Med predlogi je bil tudi poziv notranjemu ministrstvu k predložitvi certifikata, ki bo dokazoval, da je v helikopterjih ponudnika Leonardo možno prevažati in oskrbeti poškodovanca v prečnem položaju in da je dovolj prostora za intubiranje. V SDS so pripravili tudi predloga, naj odbora vlado pozoveta k sprejemu sklepa, da nakup in javni razpis izvede ministrstvo za zdravje, pa tudi, da vlada celoten sistem helikopterske nujne medicinske pomoči uredi z upoštevanjem priporočil stroke.

Boštjan Poklukar FOTO: Bobo icon-expand

V predstavitvi stališč in razpravi pred glasovanjem je minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar znova poudaril, da je bilo javno naročilo izvedeno transparentno, zakonito in strokovno, v oba razpisa pa je bila vključena stroka. Nasprotovanje nakupu helikopterjev vidi kot zadnji poskus privatizacije helikopterske nujne medicinske pomoči. Dodal je, da v notranji reviziji niso ugotovili nepravilnosti pri izvedbi postopka javnega naročila za nakup in vzdrževanje dveh namenskih reševalnih helikopterjev.

Ministrstvo za notranje zadeve je sicer danes na spletni strani objavilo končno revizijsko poročilo o izredni notranji reviziji o pravilnosti postopka tega javnega naročila, v katerem služba za notranjo revizijo ni zaznala nepravilnosti. Služba je preverjala skladnost posameznih izvedenih aktivnosti postopka z zakonodajo in internimi predpisi. Ugotovila je, da je bil za izvedbo javnega naročila izbran ustrezen, torej odprti postopek, razpisno dokumentacijo pa je pred objavo pregledala in potrdila strokovna komisija. Tudi obe ponudbi je pregledala strokovna komisija. Ta je ugotovila in ustrezno obrazložila, da pri enem ponudniku obstajajo razlogi za izključitev, Leonardo S.p.A pa je predložil dopustno ponudbo. "Ponudba izbranega ponudnika vsebuje vso zahtevano dokumentacijo skladno z zahtevami naročnika v razpisni dokumentaciji," so ugotovili v revizijskem postopku. Prav tako so ugotovili, da je bilo v postopku izvedbe javnega naročila upoštevano tudi načelo integritete in preprečevanja korupcije, in sicer skozi pisna potrditev neobstoja navzkrižja interesov, v osnutek pogodbe pa je vključena protikorupcijska klavzula.

Helikopterji FOTO: Kanal A icon-expand

Služba za revizijo je tudi ocenila, da je sistem notranjih kontrol na revidiranem področju deloval ustrezno. Služba sicer ni vsebinsko preverjala tehnične ustreznosti predmeta javnega naročila ter smotrnosti meril in pogojev v razpisni dokumentaciji. Kot so zapisali, notranji revizorji nimajo znanj strokovnjakov s področja letalstva in helikopterske nujne medicinske pomoči. Beseda se je na današnjem odboru vrtela tudi okoli organizacije helikopterske nujne medicinske pomoči. V razpravi pa so se razhajala tudi mnenja, kdo zares predstavlja stroko. Prav tako je bilo govora o prečni in vzdolžni postavitvi postelje v helikopterju, kjer pa so bili različni pogledi na ali prečna postavitev postelje omogoča intubiranje bolnikov. Generalni sekretar na ministrstvu za zdravje Denis Kordež je poudaril, da aktualna vlada stoji za svojimi zavezami, da bo uredila helikoptersko nujno medicinsko pomoč, zato so se podali v nabavo namenskih helikopterjev. Znova je obsodil strašenje, da bodo ljudje zaradi izbire helikopterjev umirali.