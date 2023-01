Na seji mestnih svetnikov možnost za razpravo dobila le koalicija in Janković

Svetnica Tina Bregant, ki je vložila zahtevo za sklic izredne seje, je med sklepi med drugim naštela, naj odbor za zdravje in socialno varstvo izvede pregled plač v ZD Ljubljana ter predlaga izboljšave in povišanje plač, poleg tega naj pripravi ukrepe za zagotovitev osebnega zdravnika vsem prebivalcem Ljubljane.

Zdravnikom in medicinskim sestram v ZD Ljubljana naj se omogoči brezplačno parkiranje v bližini delovnega mesta. Za čas zaposlitve pa naj se jim omogoči ugodno bivanje v stanovanjih stanovanjskega sklada. Predlagajo še štipendiranje in ustanovitev dveh informacijskih centrov, enega za pomoč ljudem brez osebnega zdravnika, drugega pa za razreševanje zdravstvenih težav, ki so administrativne narave.

Mestna svetnica in predsednica sveta ZD Ljubljana Marija Dunja Piškur Kosmač je dejala, da Mestna občina Ljubljana (MOL) že dalj časa aktivno sodeluje pri reševanju težav na področju zdravstva. Poudarila je, da so člani sveta na decembrski seji izrazili podporo vodstvu zavoda in direktorici Antoniji Poplas Susič.

MOL in ZD Ljubljana sta po njenih besedah že začela s postopki za uresničevanje aktivnosti, ki jih je predlagala tudi opozicija, "vendar so veliko bolj obsežni in dorečeni kot podani v zahtevi za sklic izredne seje". Meni, da so predloge sklepov k skoraj vsem točkam že obravnavali, drugi pa so vezani na spremembo zakonodaje ali drugih postopkov.

Da predlogi opozicije ne dajejo novih rešitev, je dejala tudi svetnica Gibanja Svoboda Dunja Labović Begović. Povedala je, da je MOL skupaj z ministrstvom za zdravje ukrepe za zagotovitev zdravnika vsem Ljubljančanom že pripravila, sprejetje sklepa o zamenjavi vodstva ZD Ljubljana pa bi povzročilo poseganje v pristojnost sveta zavoda, ki je samostojen.