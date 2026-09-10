Na seji vlade o rebalansu proračuna in dolgotrajni oskrbi

Vlada je sredi julija sprejela izhodišča za pripravo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Ob višjih obrambnih izdatkih in dodatnih sredstvih za dokončanje projektov iz načrta za okrevanje so skupni odhodki z 18,4 milijarde evrov določeni nekoliko višje kot v veljavnem proračunu. Vlada je poleti začela tudi pripravo sprememb proračuna za 2027 in proračuna za 2028.
Določili so razrez proračunskih izdatkov po ministrstvih in drugih predlagateljih finančnih načrtov.
Spremembe pri dolgotrajni oskrbi
Na področju dolgotrajne oskrbe naj bi se v kratkem obetale velike spremembe. Vsi zaposleni v domovih za starejše, od oskrbovalcev do čistilk – kader torej, ki ga kronično primanjkuje – naj bi dobili po 300 evrov bruto dodatka na mesec. Kot je konec avgusta napovedala ministrica Mateja Ribič, naj bi jeseni popravili tudi krivice, ki so jih ob prehodu v nov sistem doživeli nekateri starostniki, ko so za enake storitve plačevali več od ostalih.
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