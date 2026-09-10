Na seji vlade o rebalansu proračuna in dolgotrajni oskrbi

Vlada je sredi julija sprejela izhodišča za pripravo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Ob višjih obrambnih izdatkih in dodatnih sredstvih za dokončanje projektov iz načrta za okrevanje so skupni odhodki z 18,4 milijarde evrov določeni nekoliko višje kot v veljavnem proračunu. Vlada je poleti začela tudi pripravo sprememb proračuna za 2027 in proračuna za 2028.

Določili so razrez proračunskih izdatkov po ministrstvih in drugih predlagateljih finančnih načrtov.