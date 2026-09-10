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Slovenija

Na seji vlade o rebalansu proračuna in dolgotrajni oskrbi

Kranj, 10. 09. 2026 11.53 pred 51 minutami 1 min branja 9

Avtor:
N.L.
Prva seja četrte Janševe vlade

Člani vlade so na redni seji, ki poteka v Gradu Brdo pri Kranju, obravnavali predlog rebalansa proračuna za leto 2026 in predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe. Po seji sledi izjava predsednika vlade Janeza Janše, ki jo bomo prenašali v živo.

Vlada je sredi julija sprejela izhodišča za pripravo predloga rebalansa letošnjega proračuna. Ob višjih obrambnih izdatkih in dodatnih sredstvih za dokončanje projektov iz načrta za okrevanje so skupni odhodki z 18,4 milijarde evrov določeni nekoliko višje kot v veljavnem proračunu. Vlada je poleti začela tudi pripravo sprememb proračuna za 2027 in proračuna za 2028.

Določili so razrez proračunskih izdatkov po ministrstvih in drugih predlagateljih finančnih načrtov.

Prva seja četrte Janševe vlade
Prva seja četrte Janševe vlade
FOTO: Aljoša Kravanja

Spremembe pri dolgotrajni oskrbi

Na področju dolgotrajne oskrbe naj bi se v kratkem obetale velike spremembe. Vsi zaposleni v domovih za starejše, od oskrbovalcev do čistilk – kader torej, ki ga kronično primanjkuje – naj bi dobili po 300 evrov bruto dodatka na mesec. Kot je konec avgusta napovedala ministrica Mateja Ribič, naj bi jeseni popravili tudi krivice, ki so jih ob prehodu v nov sistem doživeli nekateri starostniki, ko so za enake storitve plačevali več od ostalih.

vlada proračun dolgotrajna oskrba rebalans socialna politika

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KOMENTARJI9

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street45
10. 09. 2026 12.37
"Višji obrambni izdatki"...... To je vse kar rabimo vedet kako slabo nam je menda šlo prej.
Odgovori
+3
3 0
Delavec_Slo
10. 09. 2026 12.35
Mene pa mal zanima, kje je kaj ta denar za dolgotrajno oskrbo, ga je spet javni sektor popapal!!!
Odgovori
+1
2 1
Slovenska pomlad
10. 09. 2026 12.32
To je ekipa,ki se zna samo pufat
Odgovori
+1
3 2
Desniprepad
10. 09. 2026 12.28
Bo treba narediti rebalans te vlade in očistiti vse oporečne in jim dati brco v rt!!
Odgovori
+3
6 3
BroNo1
10. 09. 2026 12.19
Vlada mirno in državotvorno dela za dobrobit vseh državljanov medtem, ko si nasprotna stran puli lase, ker jim je korito padlo v vodo…..še dobro, da Slovenija ni le podivjana Ljubljana!
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+2
7 5
Pajo_36
10. 09. 2026 12.29
Kaj pa? bOgatim spet vse v r...., za nas jih pa en briga.
Odgovori
-1
2 3
lakala28
10. 09. 2026 12.34
In kaj je tako zelo državotvornega? Na stotine menjav v ministrstvih, državnih podjetjih..., lezenje židom v tazadnjo, vehementno zapravljanje za službene avtomobile ob kao praznih računih.... IzjeMno res. Hvala vsem, ki ste pripomogli tej tolpi kriminalcev, lažnivcev in goljufov, da so nam spet ugrabili državo.
Odgovori
-1
1 2
Pajo_36
10. 09. 2026 12.04
Ja, a ni denarja premalo? Čakte mal iz 15,6 se je najprej šlo na 17, sedaj na 18? Spet klanjanje zadolževanju? Pretiranemu, seveda vsaka država se mora zadolževati, to tako je. 300 evrov bruto, ok, vsdaj nekaj je no. Kulturo ste dobr uničil, vem že oz prve roke, namesto da sofinancirate projekte, ki veliko dajejo nazaj v blagajno, bo šlo vse za verske uslužbence in tiste, ki se klanjajo Janši. Da vidim reze, v javni sektor, to me pa najbolj zanima. Itak predvolilna floskula, na katero padajo ovčice.
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-6
4 10
lakala28
10. 09. 2026 12.36
Ja, rezi bodo. Za vse, ki se n strinjajo. Sicer pa preimenovanje treh ministrstev stane krepko več, kot pa je plača treh ministrov (table na zgradbah, spremembe v zemljiški knjigi, uniforme...). Ja, bolnikova kradovlada je od nekdaj znana po varčevanju.
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+1
2 1
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