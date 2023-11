Na sejo Knovsa vabljen tudi Lindav, ki naj bi zaprosil za odvezo molčečnosti

Predsednik Knovsa Janez Žakelj je že oktobra napovedal, da bodo v zvezi z očitki, da naj bi se premier Robert Golob vpletel v aretacijo ruskih vohunov, nadaljevali s pridobivanjem podrobnejših pojasnil. Po pogovorih, ki so jih opravili z direktorjem Sove, NPU, generalne policijske uprave so namreč ugotovili, da se vsa dejstva niso skladala.

Na popoldanski seji pa bo Knovs obravnaval informacije v zvezi s postopkom izvedbe aretacije domnevnih vohunov v Republiki Sloveniji. Z vabila je razvidno, da so na sejo, kamor bo vstop dovoljen po predhodni predložitvi dovoljenja za dostop do tajnih podatkov, povabljeni nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar in zaposleni na nadzorovani službi.

Danes je zato Žakelj sklical dve zaprti nujni seji – eno ob 11. in eno ob 14. uri. Na prvi bosta strokovno mnenje glede razmerij med nadzorovanimi službami tekom predkazenskega postopka ter razmerjem med predsednikom vlade in nadzorovanimi službami podala Rajko Pirnat in Miroslav Žaberl.

Spomnimo, Lindav in Bobnarjeva sta po naših neuradnih informacijah na za javnost zaprtem delu seje poslancem razkrila, da naj bi predsednik vlade Robert Golob lani direktorju Sove naročil, da preloži aretacijo ruskih vohunov. Razlog za to pa naj bi bilo sovpadanje aretacije z referendumskim trojčkom.

"Agencija je v danem primeru svoje aktivnosti načrtovala v sodelovanju z Nacionalnim preiskovalnim uradom. Možne datume realizacije prijetja je predlagal direktor agencije, in sicer iz operativno-taktičnih razlogov in nikakor ne na željo ali zahtevo predsednika vlade ali kogar koli drugega. To pomeni, da navedbe, ki krožijo v javnosti v zvezi s tem, ne držijo," pa so sporočili iz Urada vlade za komuniciranje. Agencija je do prijetja osumljencev izvajala vse aktivnosti za zagotavljanje nacionalne varnosti Slovenije, same hišne preiskave pa so bile izvedene v časovnem okviru, določenem v odredbi pristojnega sodišča, so še dodali.

Kot smo poročali lansko leto, je Sova v Ljubljani odkrila dva tuja državljana, ki sta vohunila za Rusijo. Skupaj z Nacionalnim preiskovalnim uradom ju je v začetku lanskega decembra priprla. Osumljencema za kaznivi dejanji vohunstva in overitve lažne vsebine grozi skupaj do osem let zapora. Delovala sta v najeti pisarni v poslovni stavbi za ljubljanskim Bežigradom.