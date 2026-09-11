Na septembrski seji tudi o Black cube in obvodnem financiranju strank

Septembrska redna seja DZ se bo začela v ponedeljek, 21. septembra. Na njej je predvidena tudi obravnava aktov za odreditev parlamentarnih preiskovalnih komisij na predlog opozicije. S preiskovalno komisijo o aferi Black Cube bi ugotavljali, ali je šlo za poskus vplivanja na izid letošnjih parlamentarnih volitev, s parlamentarno preiskavo glede suma obvodnega oz. nedovoljenega financiranja političnih strank pa bi medtem raziskali sume prikritega financiranja.
Odreditvi omenjenih parlamentarnih preiskav sta bili doslej predvideni že izrednih sejah DZ junija in julija, a je večina poslancev ob začetku obeh sej glasovala proti potrditvi dnevnega reda.
Tudi na današnji seji kolegija predsednika DZ Zorana Stevanovića je vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec predlagala, da oba akta za odreditev preiskovalk umaknejo z dnevnega reda in obravnavajo, ko bo znan izid referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki jo je DZ sprejel maja. Referendum bo 11. oktobra in če bi bili preiskavi odrejeni, bi se lahko zgodilo, da bi ti dve delovali po starem zakonu, druge preiskovalne komisije, ki bi bile še ustanovljene v tem mandatu, pa po novem zakonu, je opozorila. Ob tem je denimo izpostavila, da bi lahko v prvem primeru 30 poslancev izpodbijalo sklep o odreditvi preiskave na ustavnem sodišču, v drugem pa ne.
Vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic pa je prepričan, da o predlogu za umik ne bi smeli glasovati, saj mora predsednik DZ po poslovniku DZ predlog za uvedbo parlamentarne preiskave uvrstiti na dnevni red seje DZ.
Stevanović mu je ob tem odvrnil, da je zadevo uvrstil na dnevni red. Obenem je pojasnil tudi, da bo vsakokrat dal na glasovanje predlog, ki ga bo dala katerakoli poslanska skupina.
Vladimir Šega iz Levice pa je vztrajal, da poslanci o tem nimajo pravice glasovati. Poudaril je, da so trenutno veljavni zakoni takšni, kot so, ne glede na to, kakšen bo izid referenduma. Tudi če nameravajo sprejeti spremembo zakonodaje, nimajo pravice kršiti obstoječe, je dejal.
Vodja poslanske skupine Resnica Katja Kokot pa se je strinjala z Godec, da če je treba dnevni red potrditi z glasovanjem, to omogoča tudi glasovanje o točkah dnevnega reda. Poudarila je, da glasovanje o točki dnevnega reda ni enako kot glasovanje o ustanovitvi preiskovalne komisije. Kot je dejala, si želi ustanovitve preiskovalnih komisij, in sicer čim prej, "ampak po novem zakonu, po katerem ne bo mogoče preprečiti oz. zaustavljati ustanovitve preiskovalnih komisij z raznimi manevri".
Pozneje pa je Godec pojasnila, da odstopajo od predloga za glasovanje o umiku.
Na redni seji bo DZ obravnaval tudi predlog Svobode, SD in Levice za razrešitev predsednika DZ, ki sledi zavrnitvi dnevnega reda omenjenih izrednih sej, s čimer DZ ni odredil opozicijskih parlamentarnih preiskav, pa tudi predlog SDS, NSi in Resnice za razrešitev podpredsednice DZ Nataše Avšič Bogovič (Svoboda), ki ji med drugim očitajo, da ene od izrednih sej DZ ni vodila skladno s poslovnikom in ustavnimi načeli.
Med zakonskimi predlogi bodo na vrsti zakon o Skoku, ki ga bodo obravnavali po nujnem postopku, novela kazenskega zakonika, s katero se uvaja kaznovanje poskusa pridobivanja otrok za spolne namene, in dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni, s katerim bi na pročeljih javnih institucij prepovedali obešanje zastav, za katere ni zakonske podlage. Prav tako bodo obravnavali predlog dopolnitev zakona o praznikih in dela prostih dnevih, s katero bi na predlog Svobode, SD in Levice 7. avgust razglasili za dan Triglava, na matičnem odboru pa so na predlog koalicije sprejeli tudi dopolnilo, s katerim se spreminja poimenovanje praznikov Prekmurcev in Primorcev.
Na septembrski redni seji DZ je bila sprva predvidena tudi obravnava vladnega predloga zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe, ki med drugim predvideva izenačitev plačil storitev za uporabnike dolgotrajne oskrbe.
A je Godec pojasnila, da je uveljavitev tega zakona potrebna do 30. septembra, da se popravijo krivice tistim, ki so v domovih za starejše. Če bi predlog obravnavali na redni seji, bi se lahko zgodilo, da ne bi začel veljati pravočasno, zato je Godec predlagala, da se ga umakne z redne seje in skliče izredno sejo.
Kolegij se je dogovoril, da bo izredna seja z obravnavo tega zakonskega predloga v petek, 18. septembra, ob 11. uri. Pred tem je kolegij tudi določil, da bo DZ predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe obravnaval po nujnem postopku.
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