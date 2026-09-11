Na septembrski seji tudi o Black cube in obvodnem financiranju strank

Septembrska redna seja DZ se bo začela v ponedeljek, 21. septembra. Na njej je predvidena tudi obravnava aktov za odreditev parlamentarnih preiskovalnih komisij na predlog opozicije. S preiskovalno komisijo o aferi Black Cube bi ugotavljali, ali je šlo za poskus vplivanja na izid letošnjih parlamentarnih volitev, s parlamentarno preiskavo glede suma obvodnega oz. nedovoljenega financiranja političnih strank pa bi medtem raziskali sume prikritega financiranja.

Odreditvi omenjenih parlamentarnih preiskav sta bili doslej predvideni že izrednih sejah DZ junija in julija, a je večina poslancev ob začetku obeh sej glasovala proti potrditvi dnevnega reda. Tudi na današnji seji kolegija predsednika DZ Zorana Stevanovića je vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec predlagala, da oba akta za odreditev preiskovalk umaknejo z dnevnega reda in obravnavajo, ko bo znan izid referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki jo je DZ sprejel maja. Referendum bo 11. oktobra in če bi bili preiskavi odrejeni, bi se lahko zgodilo, da bi ti dve delovali po starem zakonu, druge preiskovalne komisije, ki bi bile še ustanovljene v tem mandatu, pa po novem zakonu, je opozorila. Ob tem je denimo izpostavila, da bi lahko v prvem primeru 30 poslancev izpodbijalo sklep o odreditvi preiskave na ustavnem sodišču, v drugem pa ne. Vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic pa je prepričan, da o predlogu za umik ne bi smeli glasovati, saj mora predsednik DZ po poslovniku DZ predlog za uvedbo parlamentarne preiskave uvrstiti na dnevni red seje DZ. Stevanović mu je ob tem odvrnil, da je zadevo uvrstil na dnevni red. Obenem je pojasnil tudi, da bo vsakokrat dal na glasovanje predlog, ki ga bo dala katerakoli poslanska skupina. Vladimir Šega iz Levice pa je vztrajal, da poslanci o tem nimajo pravice glasovati. Poudaril je, da so trenutno veljavni zakoni takšni, kot so, ne glede na to, kakšen bo izid referenduma. Tudi če nameravajo sprejeti spremembo zakonodaje, nimajo pravice kršiti obstoječe, je dejal.

Seja DZ FOTO: Aljoša Kravanja