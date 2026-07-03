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Slovenija

Na sestanku tožilstva z ministrom brez odgovorov o Skoku

Ljubljana, 03. 07. 2026 13.33 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Mihael Zupančič

Minister za pravosodje se je srečal z generalno državno tožilko. Zupančič in Bergantova sta srečanje označila za konstruktivno in dobro, je pa sestanek minil brez odgovorov o načrtih za ustanovitev nove enote za pregon korupcije Skok, saj jih minister še ni bil pripravljen deliti.

Po oceni pravosodnega ministra Mihaela Zupančiča je bil današnji spoznavni sestanek z generalno državno tožilko zelo dober in konstruktiven. Kot je pojasnil v izjavi za medije, so na njem naslovili izzive, s katerimi se sooča sodstvo, med katerimi je izpostavil povečanje učinkovitosti sodstva, skrajšanje postopkov in digitalizacijo.

"Danes so postopki zlasti v najtežjih kazenskih ali korupcijskih zadevah predolgi. S tožilko sva izmenjala poglede, kako postopke skrajšati in narediti celoten sistem bistveno bolj učinkovit," je poudaril minister. Kot je dodal, je bilo na sestanku izmenjanih "kar nekaj dobrih idej". "Sodelovanje v prihodnje bo potrebno, da vidimo, kaj lahko skupaj naredimo v to smer," je napovedal.

Je pa današnji sestanek minil brez odgovorov o pripravi zakonskih rešitev za ustanovitev posebne enote za pregon korupcije in organiziranega kriminala Skok, ki je bila ena od glavnih predvolilnih obljub Demokratov. Kot je po sestanku dejala generalna državna tožilka Katarina Bergant, so na ministra naslovili tudi vprašanja o Skoku, a "minister informacij glede tega danes še ni bil pripravljen deliti."

Katarina Bergant
Katarina Bergant
FOTO: Bobo

So pa, je dodala Bergant, na tožilstvu danes ministru predstavili, kje vidijo spremembe zakonodajnih rešitev za učinkovitejši pregon korupcijskih dejanj. "Na podlagi tega tudi menimo, da ni potrebna organizacijska, temveč vsebinska prenova zakonodaje," je poudarila.

Tudi Bergant je sestanek označila za konstruktiven, odkrit in odprt. Kot je dejala, so se z ministrom dotaknili prav vseh odprtih točk in ozkih grl sistema, ki preprečuje, da bi bil pregon najtežjih korupcijskih kaznivih dejanj še bolj učinkovit.

"Oba zasledujeva isti cilj, in sicer učinkovit pregon korupcijskih kaznivih dejanj, predvsem pa skrajšanje postopkov, za katere oba ocenjujeva, da so v Sloveniji predolgi," je navedla Bergant.

Glede Skoka je minister danes ponovil, da so zakonske rešitve še v pripravi. Kot je pojasnil, je v zvezi s tem še nekaj odprtih zadev oziroma "več opcij", zakonske rešitve pa pripravlja skupina strokovnjakov, ki jo vodi sam.

tožilstvo minister za pravosodje skok
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