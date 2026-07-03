Na sestanku tožilstva z ministrom brez odgovorov o Skoku

Po oceni pravosodnega ministra Mihaela Zupančiča je bil današnji spoznavni sestanek z generalno državno tožilko zelo dober in konstruktiven. Kot je pojasnil v izjavi za medije, so na njem naslovili izzive, s katerimi se sooča sodstvo, med katerimi je izpostavil povečanje učinkovitosti sodstva, skrajšanje postopkov in digitalizacijo.

"Danes so postopki zlasti v najtežjih kazenskih ali korupcijskih zadevah predolgi. S tožilko sva izmenjala poglede, kako postopke skrajšati in narediti celoten sistem bistveno bolj učinkovit," je poudaril minister. Kot je dodal, je bilo na sestanku izmenjanih "kar nekaj dobrih idej". "Sodelovanje v prihodnje bo potrebno, da vidimo, kaj lahko skupaj naredimo v to smer," je napovedal.

Je pa današnji sestanek minil brez odgovorov o pripravi zakonskih rešitev za ustanovitev posebne enote za pregon korupcije in organiziranega kriminala Skok, ki je bila ena od glavnih predvolilnih obljub Demokratov. Kot je po sestanku dejala generalna državna tožilka Katarina Bergant, so na ministra naslovili tudi vprašanja o Skoku, a "minister informacij glede tega danes še ni bil pripravljen deliti."