Na severnem Primorskem veter odkril več streh

V Vojkovi ulici v Idriji je veter odkril del ostrešja na poslovnem objektu, na drugem objektu v Levstikovi ulici pa je delno odtrgal pločevinasto kritino, ki je nevarno visela z zapuščene stavbe in ogrožala mimoidoče, so zapisali.

Prav tako je veter odnesel strešno kritino na starem delu osnovne šole v kraju Čepovan. V Šempetru pri Gorici pa je odkril del skladiščnega šotora.

Zaradi vetra so morali gasilci odstraniti tudi več podrtih dreves. V Rožni Dolini pri Novi Gorici je drevo padlo na cestišče, prav tako nad naseljem Modrejce pri Mostu na Soči, pri naselju Kambreško pri Kanalu in pri naselju Logje na Kobariškem, so sporočili s centra za obveščanje.