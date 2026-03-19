Na severnem Primorskem veter odkril več streh

V Vojkovi ulici v Idriji je veter odkril del ostrešja na poslovnem objektu, na drugem objektu v Levstikovi ulici pa je delno odtrgal pločevinasto kritino, ki je nevarno visela z zapuščene stavbe in ogrožala mimoidoče, so zapisali.
Prav tako je veter odnesel strešno kritino na starem delu osnovne šole v kraju Čepovan. V Šempetru pri Gorici pa je odkril del skladiščnega šotora.
Zaradi vetra so morali gasilci odstraniti tudi več podrtih dreves. V Rožni Dolini pri Novi Gorici je drevo padlo na cestišče, prav tako nad naseljem Modrejce pri Mostu na Soči, pri naselju Kambreško pri Kanalu in pri naselju Logje na Kobariškem, so sporočili s centra za obveščanje.
Danes jasno, konec tedna bolj kislo
Danes pričakujemo jasno vreme, čez dan bo nastalo nekaj plitvih kopastih oblakov. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 10 do 14, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 17 stopinj Celzija, napovedujejo na agenciji za okolje (Arso).
Jasno bo tudi zjutraj, a bo hladneje kot danes, od -4 do 2, ob morju okoli 5 stopinj Celzija. Popoldne se bo nato zmerno pooblačilo, le na Primorskem bodo lahko še naprej uživali v jasnini. Najvišja dnevna temperatura bo od 11 do 15, na Goriškem do 18 stopinj Celzija. Veter bo do večera povsod oslabel.
Ob koncu tedna pa se obeta več oblačnosti, saj bomo pod vplivom višinske motnje. V hribovitem svetu bo možna tudi kakšna kratkotrajna ploha. Jutranja temperatura bo zaradi oblačnosti nekoliko višja, popoldanska pa nekoliko nižja, napoved za konec tedna zaključuje Arso.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.