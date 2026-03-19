Slovenija

Na severnem Primorskem veter odkril več streh

19. 03. 2026 10.18 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
STA D.L.
Pokrivanje strehe

Na območju regijskega centra za obveščanje Nova Gorica so v sredo zaradi močnega vetra izvedli več intervencij. Odkrilo je več streh, med drugim na poslovnem objektu v Idriji in na delu osnovne šole v Čepovanu. Ponekod pa so morali gasilci odstraniti podrta drevesa, ki so ovirala promet. Po jasnem četrtku nas v naslednjih dneh čaka nekaj več oblačnosti, konec tedna lahko ponekod tudi dežuje.

V Vojkovi ulici v Idriji je veter odkril del ostrešja na poslovnem objektu, na drugem objektu v Levstikovi ulici pa je delno odtrgal pločevinasto kritino, ki je nevarno visela z zapuščene stavbe in ogrožala mimoidoče, so zapisali.

Prav tako je veter odnesel strešno kritino na starem delu osnovne šole v kraju Čepovan. V Šempetru pri Gorici pa je odkril del skladiščnega šotora.

Zaradi vetra so morali gasilci odstraniti tudi več podrtih dreves. V Rožni Dolini pri Novi Gorici je drevo padlo na cestišče, prav tako nad naseljem Modrejce pri Mostu na Soči, pri naselju Kambreško pri Kanalu in pri naselju Logje na Kobariškem, so sporočili s centra za obveščanje.

Danes jasno, konec tedna bolj kislo

Vremenska napoved za petek
FOTO: Arso

Danes pričakujemo jasno vreme, čez dan bo nastalo nekaj plitvih kopastih oblakov. Še bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem burja. Najvišja dnevna temperatura bo od 10 do 14, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 17 stopinj Celzija, napovedujejo na agenciji za okolje (Arso).

Jasno bo tudi zjutraj, a bo hladneje kot danes, od -4 do 2, ob morju okoli 5 stopinj Celzija. Popoldne se bo nato zmerno pooblačilo, le na Primorskem bodo lahko še naprej uživali v jasnini. Najvišja dnevna temperatura bo od 11 do 15, na Goriškem do 18 stopinj Celzija. Veter bo do večera povsod oslabel.

Ob koncu tedna pa se obeta več oblačnosti, saj bomo pod vplivom višinske motnje. V hribovitem svetu bo možna tudi kakšna kratkotrajna ploha. Jutranja temperatura bo zaradi oblačnosti nekoliko višja, popoldanska pa nekoliko nižja, napoved za konec tedna zaključuje Arso.

Zmaga za metuljevega dečka: ZZZS končno odobril gensko zdravljenje

Hišne preiskave v Mariboru: med osumljenimi naj bi bil Arsenovič

KOMENTARJI1

4krogci
19. 03. 2026 11.51
A niso sole na novo prekril po prejsnem vetru v cepovanu?? Kako so to saniral??
Portal
Fotografija, o kateri danes govorijo vsi
Veste, kaj je babyccino? Pripravite ga sami in navdušite otroke
Veste, kaj je babyccino? Pripravite ga sami in navdušite otroke
To poveže družino bolj kot počitnice ali darila
To poveže družino bolj kot počitnice ali darila
Ta slovenska imena izginjajo: Jih bomo rešili pred pozabo?
Ta slovenska imena izginjajo: Jih bomo rešili pred pozabo?
zadovoljna
Portal
Lepotica, ki je sprožila škandal v družini Beckham
Tako je videti lepa žena znanega Slovenca
Tako je videti lepa žena znanega Slovenca
Smejali so se ji vsi sošolci, danes pa ...
Smejali so se ji vsi sošolci, danes pa ...
Kavbojke iz 70. let bodo hit tudi v letu 2026
Kavbojke iz 70. let bodo hit tudi v letu 2026
vizita
Portal
Shujšala za 25 kilogramov, in to brez zdravil: preobrazba, ob kateri boste ostali odprtih ust
Preprost korak, ki bo vaš metabolizem pognal v višjo prestavo
Preprost korak, ki bo vaš metabolizem pognal v višjo prestavo
Aspartam: sladek okus, ki v telesu sproži odzive, o katerih vam nihče ne pove
Aspartam: sladek okus, ki v telesu sproži odzive, o katerih vam nihče ne pove
Odkrijte dieto, ki spreminja življenja
Odkrijte dieto, ki spreminja življenja
cekin
Portal
Nekoč priljubljena atrakcija tarča kritik
Nov trend počitnic je pritegnil veliko pozornosti
Nov trend počitnic je pritegnil veliko pozornosti
25.000 evrov v zameno za vozniško dovoljenje: bi bil tak program dober tudi pri nas?
25.000 evrov v zameno za vozniško dovoljenje: bi bil tak program dober tudi pri nas?
Zakaj bogataši jemljejo hipotekarne kredite?
Zakaj bogataši jemljejo hipotekarne kredite?
moskisvet
Portal
Finska že devetič najbolj srečna država, kaj pa je s Slovenijo?
6 znakov, da vas partnerka čustveno zlorablja
6 znakov, da vas partnerka čustveno zlorablja
Kako urediti popoln 'moški brlog': prostor, kjer se moški res počuti doma
Kako urediti popoln 'moški brlog': prostor, kjer se moški res počuti doma
Jennifer Lopez znova razvnela splet: fotografije, ki so v hipu postale viralne
Jennifer Lopez znova razvnela splet: fotografije, ki so v hipu postale viralne
dominvrt
Portal
Vse o pleskanju: popoln vodnik za izbiro barv, pripravo prostorov in brezhibno prenovo doma
Velikonočni venčki 2026: največji trendi, ki bodo prevladovali to pomlad
Velikonočni venčki 2026: največji trendi, ki bodo prevladovali to pomlad
Učinkovita rešitev za temeljito čiščenje pomivalnega stroja
Učinkovita rešitev za temeljito čiščenje pomivalnega stroja
Ves čas narobe čistite indukcijsko ploščo? Ta preverjen trik odstrani praske v nekaj sekundah
Ves čas narobe čistite indukcijsko ploščo? Ta preverjen trik odstrani praske v nekaj sekundah
okusno
Portal
Sočna bananina sladica, ki jo gostje vedno pohvalijo
Najboljši takosi iz pečice: hiter recept, ki navduši vse
Najboljši takosi iz pečice: hiter recept, ki navduši vse
Zdravo do več kilogramov: preprosti nasveti, ki delujejo
Zdravo do več kilogramov: preprosti nasveti, ki delujejo
Čokoladni čudež: hitro pecivo, ki se topi v ustih
Čokoladni čudež: hitro pecivo, ki se topi v ustih
voyo
Portal
Spor v družini Beckham
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Parazit
Parazit
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573