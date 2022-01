Na severni strani Alp obilica snega, pri nas pa le posamezne snežinke

V januarju smo do danes imeli le en večji padavinski dogodek in, kot vse kaže, se bo večinoma suho vreme nadaljevalo vse do konca meseca. Včeraj nas je sicer prešla hladna fronta, ki pa nam je prinesla le manjše padavine. Precej več padavin bodo v prihodnjih dneh prejeli hriboviti kraji južno in vzhodno od Salzburga, kjer bo do ponedeljka zjutraj lokalno zapadlo blizu enega metra snega. Tukaj namreč ob severnem vetru prihaja do dviganja hladnega in vlažnega zraka na severna pobočja Alp, kar je tudi glavni vzrok za nastanek padavin.