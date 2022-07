Na severovzhodu države za zdaj ni večjih težav z oskrbo s pitno vodo

Komunala Slovenska Bistrica je prejšnji teden svoje uporabnike obveščala, da je zaradi dolgega sušnega obdobja in neupoštevanja varčevalnih ukrepov porabe pitne vode stanje glede dobave pitne vode postalo kritično na območju občine Oplotnica in drugih višje ležečih predelov Pohorja, zaradi česar naj bi grozil izpad vodooskrbnega sistema.

Občane so zato do preklica pozvali k skrajnemu varčevanje in upoštevanje prepovedi uporabe pitne vode za zalivanje, polnjenje bazenov, pranje in polivanje cestišč in dvorišč, pranje avtomobilov in podobno nenujno rabo.

Kot je za STA povedal direktor bistriške komunale Maksimiljan Tramšek, kljub razpolovljeni količini vode s površinskih vodnih virov še vedno zagotavljajo nemoteno oskrbo. Ob tem se je poraba vode celo nekoliko povečala, saj so nekaterim uporabnikom, ki imajo sicer tudi lastna vodna zajetja, ta zaradi suše usahnila, zato so začeli za kmetijske in druge potrebe uporabljati vodo iz javnega sistema.

"Potrebe po kakšnih redukcijah še ni, seveda pa bi bili veseli kakšni padavin, vendar zmernih, saj kakšen hudournik tudi ne bi pomagal. Če bi sedanja suša in pripeka trajali še dva ali tri tedne, potem bi res težko zdržali," je še dodal Tramšek.

Na ptujski komunali so prejšnji teden že razmišljali o morebitnih omejitvah uporabe vode, saj glede na sedanje stanje ne smejo preseči 20.000 kubičnih metrov na dan. Direktor Janko Širec je pomiril, saj najhujšega vročinskega vala ni več, ob tem pa so bili uspešni tudi s priporočili, tako da so ljudje začeli vodo uporabljati bolj racionalno.