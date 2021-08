Na severovzhodu nastali dve močnejši nevihtni celici

V času dogodkov večjega obsega neurja so na Upravi RS za zaščito in reševanje na območjih Šentilj, Ptuj, Ormož, Rogatec in Hajdina zabeležili več prijav dogodkov, zaradi česar so aktivirali prostovoljna teritorialna gasilska društva. Za sanacijo posledic so bili aktivirani gasilci petih gasilskih enot, ki so še na terenu. Skupno je bilo zabeleženih pet dogodkov.

Močan veter je preko cestišč podrl nekaj dreves, meteorna voda pa je zalila prostore dveh objektov. Na Ptuju so nastale tudi fotografije toče. Enote o poškodovanih in številu poškodb še ne poročajo.