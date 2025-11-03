Svetli način
Burno nočno dogajanje, na severozahodu padlo preko 100 mm padavin

Ljubljana , 03. 11. 2025 06.04 | Posodobljeno pred 1 uro

A.K.
Po burnem nočnem vremenskem dogajanju padavine proti vzhodu postopno zapuščajo Slovenijo. Največ padavin je padlo na severozahodu Slovenije, lokalno tudi preko 100 mm, drugod je bilo dežja bistveno manj, od 10 do 40 mm.

Zahod države so pozno zvečer zajele nevihte, ki so jih spremljali krajevno močni nalivi. Fronta je od zahoda čez noč potovala proti vzhodu, spremljali so jo močnejši sunki vetra. Težišče nevihtnega dogajanja je bilo sicer na Primorskem. Na območju Julijskih Alp se je meja sneženja spustila do približno 1300 metrov nadmorske višine.Do 21. ure je na Voglu padlo 95, v Bovcu pa 67 litrov dežja na kvadratni meter. Nalivi so dosegli tudi Goriško.

Jesensko deževje
Jesensko deževje FOTO: AP

Za hladno fronto prihaja sonce. Čez dan bo sončno. V višjih plasteh ozračja bodo pihali vetrovi severnih strani, nižje pa bo vetra zelo malo ali nič. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale med 12 in 16 stopinj Celzija, ob morju okoli 17 stopinj Celzija, napoveduje Meteoinfo. 

