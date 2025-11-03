Burno nočno dogajanje, na severozahodu padlo preko 100 mm padavin

Zahod države so pozno zvečer zajele nevihte, ki so jih spremljali krajevno močni nalivi. Fronta je od zahoda čez noč potovala proti vzhodu, spremljali so jo močnejši sunki vetra. Težišče nevihtnega dogajanja je bilo sicer na Primorskem. Na območju Julijskih Alp se je meja sneženja spustila do približno 1300 metrov nadmorske višine.Do 21. ure je na Voglu padlo 95, v Bovcu pa 67 litrov dežja na kvadratni meter. Nalivi so dosegli tudi Goriško.