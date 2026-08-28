Na severozahodu ponoči možna neurja: močni sunki vetra, nalivi, tudi toča

Popoldne bo še dokaj sočno, vetrovno in tudi vroče – najvišje dnevne temperature se gibljejo med 28 in 33, na jugovzhodu do 35 stopinj Celzija. Ozračje je sicer zaradi puščavskega prahu precej motno.

Noč pa bi znala biti nekoliko bolj 'pestra'. Po podatkih Urada za meteorološko napoved Agencije RS za okolje (Arso) lahko predvsem na severozahodu nastane kakšno krajevno neurje. Možni bodo močni sunki vetra, krajevni nalivi, tudi toča ni povsem izključena, so v Izrednem informativnem biltenu sporočili s Centra za obveščanje RS.

Ponoči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšno krajevno neurje. (Fotografija je simbolična) FOTO: Dreamstime

Za ta del Slovenije je Arso izdal oranžno vremensko opozorilo. "Ni izključeno, da bi lahko nastal tudi nevihtni sistem, ki bi lahko prečkal severni ali osrednji del Slovenije. V tem primeru bodo močnejši sunki vetra možni tudi drugod po Sloveniji," opozarjajo.

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Proti jutru se bo vreme nato postopno umirilo.

Sobota spremenljiva s kakšno ploho in nevihto, nedelja pretežno jasna