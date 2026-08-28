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Slovenija

Na severozahodu ponoči možna neurja: močni sunki vetra, nalivi, tudi toča

Ljubljana, 28. 08. 2026 15.31 pred 35 minutami 1 min branja 2

Avtor:
Ti.Š.
Oranžno vremensko opozorilo

Današnje popoldne bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Ponoči in zjutraj pa bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte, tudi kakšna močnejša toča ni izključena. Arso je za ta del države tako izdal oranžno vremensko opozorilo.

Popoldne bo še dokaj sočno, vetrovno in tudi vroče – najvišje dnevne temperature se gibljejo med 28 in 33, na jugovzhodu do 35 stopinj Celzija.

Ozračje je sicer zaradi puščavskega prahu precej motno.

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Noč pa bi znala biti nekoliko bolj 'pestra'. Po podatkih Urada za meteorološko napoved Agencije RS za okolje (Arso) lahko predvsem na severozahodu nastane kakšno krajevno neurje. Možni bodo močni sunki vetra, krajevni nalivi, tudi toča ni povsem izključena, so v Izrednem informativnem biltenu sporočili s Centra za obveščanje RS.

Ponoči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšno krajevno neurje. (Fotografija je simbolična)
Ponoči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšno krajevno neurje. (Fotografija je simbolična)
FOTO: Dreamstime

Za ta del Slovenije je Arso izdal oranžno vremensko opozorilo. "Ni izključeno, da bi lahko nastal tudi nevihtni sistem, ki bi lahko prečkal severni ali osrednji del Slovenije. V tem primeru bodo močnejši sunki vetra možni tudi drugod po Sloveniji," opozarjajo.

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Proti jutru se bo vreme nato postopno umirilo.

Sobota spremenljiva s kakšno ploho in nevihto, nedelja pretežno jasna

Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, v Zgornjesavski dolini okoli 24 stopinj Celzija, napoveduje Arso.

V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno, ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost.

vreme napoved Arso ploha nevihta toča neurje

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24ur.com Arso za sever države izdal oranžno opozorilo zaradi močnega vetra
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KOMENTARJI2

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Watcherman
28. 08. 2026 16.08
Pravilna napoved vremena kot vedno.
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0 0
trollolll
28. 08. 2026 15.53
zanimivo, da hobby meteorologi ala neurje.si izdajo opozorilo 3 ure pred drzavno agencijo.
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