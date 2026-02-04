Na severozahodu sneži, drugod bo le deževalo

"Razlog, da na severozahodu sneži precej nižje kot v preostalem delu države, je v tem, da je to območje zaščiteno pred vplivom toplega južnega vetra. Ker ni vetra, ki bi premešal ozračje, lahko sneži precej nižje, kot bi pričakovali glede na izmerjeno temperaturo v višinah. Taleče snežinke hladijo plast zraka s pozitivnimi temperaturami, odsotnost vetra pa omogoča, da se spodnja plast dovolj ohladi, da se meja sneženja spusti vse do doline," pojasnjuje hišni prognostik Rok Nosan .

Popoldne se bodo padavine še nekoliko okrepile. Ob morju lahko tudi zagrmi, več padavin bo v zahodnih in južnih krajih. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem povečini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 7, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija.

Predvsem v zahodnih in južnih Julijskih Alpah je trenutno velika nevarnost snežnih plazov, opozarja Arso.

Ponoči bo še oblačno s padavinami, ki bodo do jutra oslabele in ponekod tudi ponehale.

Jutri bo večinoma oblačno, občasno bo še rahlo deževalo, v gorah pa rahlo snežilo. Burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 5, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 8, dnevne od 3 do 8, na Primorskem do 11 stopinj Celzija, napovedujejo na Arsu.

V petek in v soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno s kakšno krajevno ploho.