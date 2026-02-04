Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Na severozahodu sneži, drugod bo le deževalo

Ljubljana, 04. 02. 2026 10.24 pred 26 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Rok Nosan N.L.
Sneg na Vršiču

Po deževnem začetku tedna na skrajnem severozahodu Slovenije že sneži do višje ležečih dolin, kjer lahko zapade okoli 20 centimetrov snega. Ob močnejših padavinah bo lahko občasno snežilo tudi na Bohinjskem. V ostalih delih države bo tudi danes le deževalo. Meja sneženja bo popoldne v večjem delu Slovenije na približno 1600 metrih nadmorske višine.

"Razlog, da na severozahodu sneži precej nižje kot v preostalem delu države, je v tem, da je to območje zaščiteno pred vplivom toplega južnega vetra. Ker ni vetra, ki bi premešal ozračje, lahko sneži precej nižje, kot bi pričakovali glede na izmerjeno temperaturo v višinah. Taleče snežinke hladijo plast zraka s pozitivnimi temperaturami, odsotnost vetra pa omogoča, da se spodnja plast dovolj ohladi, da se meja sneženja spusti vse do doline," pojasnjuje hišni prognostik Rok Nosan.

Zasnežene Rateče
Zasnežene Rateče
FOTO: Promet.si

Predvsem v zahodnih in južnih Julijskih Alpah je trenutno velika nevarnost snežnih plazov, opozarja Arso.

Popoldne se bodo padavine še nekoliko okrepile. Ob morju lahko tudi zagrmi, več padavin bo v zahodnih in južnih krajih. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem povečini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 7, na Primorskem okoli 10 stopinj Celzija.

Deževalo bo tudi v prihodnjih dneh

Ponoči bo še oblačno s padavinami, ki bodo do jutra oslabele in ponekod tudi ponehale.

Jutri bo večinoma oblačno, občasno bo še rahlo deževalo, v gorah pa rahlo snežilo. Burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 5, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 8, dnevne od 3 do 8, na Primorskem do 11 stopinj Celzija, napovedujejo na Arsu.

V petek in v soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno s kakšno krajevno ploho.

vreme sneg dež napoved Slovenija

Fursov poziv več kot 8500 kršiteljem: Poravnajte globe

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Buča hokaido
04. 02. 2026 11.03
Vreme bo.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Presenečenje! Znana Slovenka skrivala nosečnost
13-letni junak: plaval štiri ure in rešil življenje svoji družini
13-letni junak: plaval štiri ure in rešil življenje svoji družini
Zvezdnica o izgubi sina: Vedno mama treh
Zvezdnica o izgubi sina: Vedno mama treh
Spremembe pri otroških dodatkih: 20-odstotnega pribitka ne bo
Spremembe pri otroških dodatkih: 20-odstotnega pribitka ne bo
zadovoljna
Portal
Vračajo se čevlji, ki smo jih nosile v 90-ih
Dnevni horoskop: Pred ovni je iskren pogovor, vodnarje čaka soočenje
Dnevni horoskop: Pred ovni je iskren pogovor, vodnarje čaka soočenje
Izgubil ženo, ki jo je ljubil več kot tri desetletja
Izgubil ženo, ki jo je ljubil več kot tri desetletja
Hrvaška misica se je zaljubila v tega športnika
Hrvaška misica se je zaljubila v tega športnika
vizita
Portal
Krivec za visok krvni tlak, ki ga nikoli ne bi pričakovali
Resna tveganja priljubljene diete za izgubo telesne teže, razkrita v novi raziskavi
Resna tveganja priljubljene diete za izgubo telesne teže, razkrita v novi raziskavi
Preživetje pri raku dosega zgodovinski mejnik
Preživetje pri raku dosega zgodovinski mejnik
Somatizacijska motnja: telo je s čustvi povezano bolj, kot verjamemo
Somatizacijska motnja: telo je s čustvi povezano bolj, kot verjamemo
cekin
Portal
Inženirka leta Eva Pirc: 'Kam pa pridemo brez domišljije?'
Izteka se rok za prijavo dobičkov, obresti in najemnin
Izteka se rok za prijavo dobičkov, obresti in najemnin
Smučarske nesreče vse dražje
Smučarske nesreče vse dražje
Bančni kredit brez čakanja
Bančni kredit brez čakanja
moskisvet
Portal
V teh znamenjih so rojeni ljudje, ki vedno igrajo vlogo žrtve
Dirkač Formule 1 in resničnostna zvezdnica: Na obzorju nova romanca?
Dirkač Formule 1 in resničnostna zvezdnica: Na obzorju nova romanca?
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Slovenija na poti do olimpijskih iger v Cortini
Tega ne smete avtomehaniku nikoli reči
Tega ne smete avtomehaniku nikoli reči
dominvrt
Portal
Mačka Dublin ganila svet
To storite z vsako novo rastlino, ki jo prinesete v svoj dom
To storite z vsako novo rastlino, ki jo prinesete v svoj dom
Kako skriti nered spremeniti v urejen in funkcionalen prostor
Kako skriti nered spremeniti v urejen in funkcionalen prostor
Dobri in slabi sosedje na vrtu - seznanite se s pravili pred vrtnarsko sezono
Dobri in slabi sosedje na vrtu - seznanite se s pravili pred vrtnarsko sezono
okusno
Portal
Skrivnost popolnih krofov: ključen trik za lep "krancelj"
6 sestavin, ki juho spremenijo v mojstrovino
6 sestavin, ki juho spremenijo v mojstrovino
Kremasta gorčična omaka, ki navduši
Kremasta gorčična omaka, ki navduši
Nostalgična jed, ki deli Slovence
Nostalgična jed, ki deli Slovence
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1506