Na severu države bo brilo okoli ušes

Do nedelje popoldne bo pod Karavankami in Kamniško-Savinjskimi Alpami pihal okrepljen severni veter, ki bo občasno v sunkih presegal hitrost 70 km/h, opozarja Agencija za okolje (Arso). Tako hitrost bo lahko presegal tudi na Štajerskem in v Prekmurju, so dodali v jutranjem opozorilu.