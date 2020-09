Podrta drevesa, manjši plazovi in poplave

Nevihte, ki so v nedeljo pozno popoldne in nato zvečer zajele sever države, so povzročile nekaj težav. V več občinah so narasli manjši vodotoki, ki so ogrožali stanovanjske in druge objekte. Aktiviranih je bilo 15 gasilskih enot, ki so posredovale v 23 primerih. Med drugim je v Preboldu meteorna voda poplavila prostore sušilnice hmelja.

icon-expand Po podatkih republiškega centra za obveščanje je neurje z močnim dežjem zajelo območja občin Cerklje na Gorenjskem, Domžale, Kamnik, Medvode, Mozirje, Prebold, Črna na Koroškem, Prevalje, Ravne na Koroškem in Dravograd. Gasilci so črpali vode iz objektov, s protipoplavnimi vrečami varovali objekte, preusmerjali vodne tokove in odstranjevali podrta drevesa. Sprožilo se je tudi nekaj manjših plazov, ki so ogrožali objekte in zaprli ceste, tako da so morali posredovati tudi dežurni delavci cestnih in komunalnih služb. Med drugim so se na cesto sprožili manjši plazovi v Libeličah v Občini Dravograd. Na Zelenem Bregu na Ravnah na Koroškem je narasel potok ogrožal stanovanjski objekt, prav tako v Podpeci v črnjanski občini. Na cesto v Javorju v isti občini se je sprožil zemeljski plaz. Cesto so že očistili delavci cestnega podjetja Voc Celje. Kot kaže vremenska napoved Agencije RS za okolje, bodo danes dopoldne, razen na Primorske, še občasne krajevne padavine, popoldne pa se bo delno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Od torka dalje se ponovno obeta sončno vreme z jutranjo meglo po nekaterih nižinah.