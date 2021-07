Na severu države popoldne verjetni viharni sunki vetra in debelejša toča

Čez dan bodo predvsem v severni polovici Slovenije nastajale plohe in nevihte. Zaradi velike pregretosti ozračja in bližine fronte so zelo verjetna tudi krajevna neurja z močnimi nalivi, viharnimi sunki vetra in točo, ki bo lahko tudi debelejša. Ob tem lahko predvsem na Gorenjskem, Koroškem in Štajerskem pride do hitrega porasta in razlivanja hudourniških vodotokov. Posamezne nevihte se bodo nadaljevale v noč na nedeljo, napoveduje naš hišni prognostik Rok Nosan.

Agencija RS za okolje (Arso) je sporočila, da je močnejša nevihta že nastala na širšem območju Julijskih Alp, skupek nevihtnih celic pa se počasi pomika proti vzhodu. "Tudi v nadaljevanju konca tedna bodo možna neurja. Spremljajte napoved in morebitna opozorila," opozarjajo.