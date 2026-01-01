Na severu Italije med skokom s padalom umrl Slovenec

Nesreča se je po navedbah gorske reševalne službe zgodila na gori Cima Capi med dolino Ledro in Gardskim jezerom. Kmalu po skoku je 39-letni moški trčil v zgornji del strme stene in s padalom obvisel na višini približno 600 metrov, zataknjen med dva grma.

Očividci so poklicali pomoč. Ko je helikopter gorske reševalne službe Trentina dosegel območje in iz zraka lokaliziral padalo, so se reševalci do moškega spustili z vrvjo, a mu niso več mogli pomagati. Zdravnik je potrdil njegovo smrt, truplo pa so prepeljali v dolino.