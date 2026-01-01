Naslovnica
Slovenija

Na severu Italije med skokom s padalom umrl Slovenec

Trento, 01. 01. 2026 17.30 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.S. STA
Skok s padalom

Na Trentinskem na severu Italije se je med ekstremno različico športnega padalstva, t.i. skokom base, smrtno ponesrečil 39-letni Slovenec, poročajo italijanski mediji.

Nesreča se je po navedbah gorske reševalne službe zgodila na gori Cima Capi med dolino Ledro in Gardskim jezerom. Kmalu po skoku je 39-letni moški trčil v zgornji del strme stene in s padalom obvisel na višini približno 600 metrov, zataknjen med dva grma.

Očividci so poklicali pomoč. Ko je helikopter gorske reševalne službe Trentina dosegel območje in iz zraka lokaliziral padalo, so se reševalci do moškega spustili z vrvjo, a mu niso več mogli pomagati. Zdravnik je potrdil njegovo smrt, truplo pa so prepeljali v dolino.

Skok s padalom
Skok s padalom
FOTO: Shutterstock

Območje doline Ledro je po poročanju medijev zaradi močnih vetrov posebej priljubljeno med ekstremnimi športniki. Na tem območju so dokaj pogoste nesreče s smrtnim izidom.

