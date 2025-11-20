Na seznamu 25 novih prepovedanih drog

Vlada je ob uvrstitvi 25 novih prepovedanih drog na seznam uredbo o razvrstitvi prepovedanih drog uskladila z zakonom o konoplji za medicinske in znanstvene namene.

Pri novih kanabinoidih, tetrahidrokanabinolu in konoplji se doda nova opomba, ki sledi dikciji zakona, ki ureja proizvodnjo in promet konoplje za medicinske in znanstvene namene ter njeno posest za medicinske namene, hkrati pa ostaja v okviru določb zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.