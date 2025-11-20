Svetli način
Slovenija

Na seznamu 25 novih prepovedanih drog

Ljubljana, 20. 11. 2025 17.12 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
17

Vlada je na seznam prepovedanih drog skupine I dodala 22 novih psihoaktivnih snovi, ki so bile odkrite pri delu Policije in v okviru sistema za zgodnje opozarjanje na pojav novih psihoaktivnih snovi. Na seznam skupine II pa so dodali tri nove kanabinoide naravnega izvora, so po seji sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.

Prepovedane droge
Prepovedane droge FOTO: Shutterstock

Vlada je ob uvrstitvi 25 novih prepovedanih drog na seznam uredbo o razvrstitvi prepovedanih drog uskladila z zakonom o konoplji za medicinske in znanstvene namene.

Pri novih kanabinoidih, tetrahidrokanabinolu in konoplji se doda nova opomba, ki sledi dikciji zakona, ki ureja proizvodnjo in promet konoplje za medicinske in znanstvene namene ter njeno posest za medicinske namene, hkrati pa ostaja v okviru določb zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.

prepovedane droge policija vlada seznam
KOMENTARJI (17)

Xxdproxx
20. 11. 2025 18.59
koliko casa bo se alkohol tak zaželen?
ODGOVORI
0 0
fljfo
20. 11. 2025 18.59
+1
A onega iz Fotopuba so že zaprli?
ODGOVORI
1 0
Človek2024
20. 11. 2025 18.59
+1
Svoboda uvaja vedno več omejitev in prepovedi.
ODGOVORI
1 0
Sowkenc
20. 11. 2025 18.44
+3
Je že vse tako neumno in nenormalno, da se sprašujem, ali je že ves svet zadrogiran??? Glede na vse kar se dnevno dogaja po svetu se človek res začne spraševat kaj je še normalno???
ODGOVORI
3 0
Jožajoža
20. 11. 2025 18.40
+1
A so hojsove na seznamu?
ODGOVORI
2 1
flojdi
20. 11. 2025 18.38
+1
.?25 da jih je.eni pa v tako paniko zaradi enega lepega naravnega kanabisa
ODGOVORI
2 1
Watcherman
20. 11. 2025 18.37
+2
Kako ste kaj drogeraši in podporniki škodljivih drog ste v redu je vse v redu z vami ali kaj potrebujete za boljše počutje in tolažbo?????
ODGOVORI
2 0
Infiltrator
20. 11. 2025 18.37
+4
Obvezno testiranje za politike ....
ODGOVORI
4 0
škamp
20. 11. 2025 18.34
+1
a za v parlament pa ta zakon tudi velja
ODGOVORI
2 1
krjola
20. 11. 2025 18.25
-6
namest da bi vse legaliziral, grejo še clo prepovedat tist k je legalno...idiotti...
ODGOVORI
0 6
Artechh
20. 11. 2025 18.36
Ja?
ODGOVORI
0 0
3320.
20. 11. 2025 18.11
-5
LEGALIZIRAT
ODGOVORI
2 7
trtr
20. 11. 2025 18.06
+7
Glavni uporabniki delajo sezname o prepovedanih dogah ha ha ha.
ODGOVORI
9 2
Anion6anion
20. 11. 2025 18.01
+5
A tiste ki jo uporabljajo v parlamentu pa niso dali na spisek prepovedanih?
ODGOVORI
7 2
Martinović
20. 11. 2025 18.03
+4
Od kod pa misliš, da jim informacije glede novih drog. Če ne bi bilo toliko aktivnih uporabnikov v parlamentu, ne bi nihče poznal magnitudo in specifike problema.
ODGOVORI
6 2
