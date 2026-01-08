Na seznamu imel 500 bolnikov preveč, Kavčič zaradi odpovedi toži bolnišnico

Z novim letom je novomeško ortopedijo po izredni odpovedi Gregorja Kavčiča prevzel nov tim."Danes ortopedija v bolnišnici dela normalno. Imamo pet ortopedov, kmalu jih bo šest - trije specializanti - to povsem zadostuje za naš program," je za RTV dejala direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto Milena Kramar Zupan.
Seznam čakalnih vrst so vzeli pod drobnogled in ugotovili, da je bilo 63 ljudi operiranih drugje (kje so bili operirani, ni jasno). 271 operacij je bilo medtem opravljenih v zasebni ordinaciji Arbor Mea, 74 pacientov sploh ni vedelo, da so v čakalni vrsti, 91 pa je bilo takih, ki so o operaciji še razmišljali.
Na Kavčičevem seznamu bi torej moralo biti 771 ljudi oz. več kot 500 manj, kot jih je bilo sprva. "Vseh čakajočih na operativne posege na področju ortopedije je za pet ortopedov v bolnišnici okoli 3000. Vsi pacienti so izrazili željo, da ostajajo v našem čakalnem programu," pa je za javno televizijo povedala pomočnica direktorice za zdravstveno nego Nataša Piletič.
Kavčič je medtem prepričan, da je njegova odpoved nezakonita, zato bolnišnico zdaj tudi uradno toži. Skrb nad čakalnimi seznamie ni zdravnikova naloga, ga brani njegov odvetnik Boštjan Penko, ki zavrača tudi očitke o finančnem oškodovanju. Bolnišnica namreč pravi, da povprečna operacija stane od osem do 10 tisočakov.
"Paciente, ki so v njihovih čakalnih vrstah, še zlasti če so te čakalne vrste nedopustno dolge, si bolnišnica ne more lastiti kot svoje paciente. Bolnišnica je javni zavod, ne gre za pridobitno institucijo, delovati z namenom dobička pa je v popolnem nasprotju s samim namenom in smislom," pravi Penko.
Tudi kazniva dejanja so po mnenju Penka prazni očitki: "To so očitki, ki dejansko mejijo že na krivo ovadbo. Če so bila ta dejanja prijavljena Policiji in tožilstvu, bomo razmislili, da zaradi krive ovadbe prijavimo tiste, ki so ga prijavili."
Vodstvo bolnišnice tožbe podrobneje ne komentira.
