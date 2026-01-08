Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Na seznamu imel 500 bolnikov preveč, Kavčič zaradi odpovedi toži bolnišnico

Novo mesto, 08. 01. 2026 19.59 pred 1 uro 2 min branja 20

Avtor:
Rebeka Tomaduz
Splošna bolnišnica Novo mesto

Po sporni praksi novomeškega ortopeda Gregorja Kavčiča, ki je umetno podaljševal čakalne vrste in paciente preusmerjal v zasebni zavod, je vodstvo bolnišnice čakalni seznam dokončno očistilo. Na njem je 517 pacientov manj, le redki bodo na vrsto prišli leta 2033. Omenjeni ortoped pa zdaj tudi uradno toži bolnišnico.

Z novim letom je novomeško ortopedijo po izredni odpovedi Gregorja Kavčiča prevzel nov tim."Danes ortopedija v bolnišnici dela normalno. Imamo pet ortopedov, kmalu jih bo šest - trije specializanti - to povsem zadostuje za naš program," je za RTV dejala direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto Milena Kramar Zupan.

Seznam čakalnih vrst so vzeli pod drobnogled in ugotovili, da je bilo 63 ljudi operiranih drugje (kje so bili operirani, ni jasno). 271 operacij je bilo medtem opravljenih v zasebni ordinaciji Arbor Mea, 74 pacientov sploh ni vedelo, da so v čakalni vrsti, 91 pa je bilo takih, ki so o operaciji še razmišljali.

Pregledali so seznam čakalnih vrst
Pregledali so seznam čakalnih vrst
FOTO: POP TV

Na Kavčičevem seznamu bi torej moralo biti 771 ljudi oz. več kot 500 manj, kot jih je bilo sprva. "Vseh čakajočih na operativne posege na področju ortopedije je za pet ortopedov v bolnišnici okoli 3000. Vsi pacienti so izrazili željo, da ostajajo v našem čakalnem programu," pa je za javno televizijo povedala pomočnica direktorice za zdravstveno nego Nataša Piletič.

Kavčič je medtem prepričan, da je njegova odpoved nezakonita, zato bolnišnico zdaj tudi uradno toži. Skrb nad čakalnimi seznamie ni zdravnikova naloga, ga brani njegov odvetnik Boštjan Penko, ki zavrača tudi očitke o finančnem oškodovanju. Bolnišnica namreč pravi, da povprečna operacija stane od osem do 10 tisočakov.

Preberi še Kavčič naj bi v zasebni kliniki delal občutno več, kot bi smel

"Paciente, ki so v njihovih čakalnih vrstah, še zlasti če so te čakalne vrste nedopustno dolge, si bolnišnica ne more lastiti kot svoje paciente. Bolnišnica je javni zavod, ne gre za pridobitno institucijo, delovati z namenom dobička pa je v popolnem nasprotju s samim namenom in smislom," pravi Penko.

Tudi kazniva dejanja so po mnenju Penka prazni očitki: "To so očitki, ki dejansko mejijo že na krivo ovadbo. Če so bila ta dejanja prijavljena Policiji in tožilstvu, bomo razmislili, da zaradi krive ovadbe prijavimo tiste, ki so ga prijavili."

Vodstvo bolnišnice tožbe podrobneje ne komentira.

bolnišnica novo mesto gregor kavčič daljšanje čakalnih vrst

Kaj je razmišljal Pahor, ko je v reklami za pižamo poziral z blondinko?

KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kovanec
08. 01. 2026 21.21
Spremljam tarčo, težko me bodo prepričali, da so to zdravniki, ki jim ni na prvem mestu denar ampak pacient. Res so lahko strokovnjaki na svojem področju, so pa strokovnjaki tudi za svoj žep. Nimajo vsi davkoplačevalci enakih možnosti zaslužka ali študija. Bolezen je situacija, ki te spravi v položaj, ko si pripravljen storiti vse, tudi drago plačati samo, da ti pomagajo. Veliko zdravnikov se tega zaveda in tako nekateri zlorabijo stisko ljudi za bogatenje. Dena je mamljiva stvar, ki včasih povzroči tragedijo, kriminal, nejevoljo med ljudmi.
Odgovori
0 0
JApajaDAja
08. 01. 2026 21.20
nekaj več smo ravnokar slišali v "tarči".....
Odgovori
0 0
vicente
08. 01. 2026 21.20
sploh ne dvomim v njegovo strokovnost,vendar etika je ….
Odgovori
+1
1 0
mali.mato
08. 01. 2026 21.07
V današnji Tarči se je izkazalo, da ima dr. Kavčič prav!
Odgovori
+1
3 2
minkica91
08. 01. 2026 20.54
naše zdravstvo je zelo slabo, posebej javno zdravstvo ni vredu.
Odgovori
+0
2 2
NotMe
08. 01. 2026 20.53
Hahaha, vedno, VEDNO so mi datum dodelili administratorji, nikoli zdravnik. Ja madona no, zakaj pa so potem tiste, ponavadi punce, za šalterjem?
Odgovori
+4
4 0
JApajaDAja
08. 01. 2026 21.22
saj se za VSE naročiš pri sestri...vsaj v javnih zavodih......menda ne bo dr.med obravnavo pacienta še vpisoval naročila za pregled......
Odgovori
0 0
Mclaren
08. 01. 2026 20.53
Jao in desnuharji zagovarjajo take dohtarje...
Odgovori
-1
2 3
AugustLandmesser
08. 01. 2026 20.50
da je lopov je vidno tukaj...Po sporni praksi novomeškega ortopeda Gregorja Kavčiča, ki je umetno podaljševal čakalne vrste in paciente preusmerjal v zasebni zavod, je vodstvo bolnišnice čakalni seznam dokončno očistilo. Na njem je 517 pacientov manj....Amen...Če ne bi bilo teh dvoživk in privat čakalnih vrst v zdravstvu sploh NE BI BILO....tudi v ex yu jih NI BILO...ker niso bili dovoljeni privat in dvoživke za kar se zavzemajo razni janše...ki kruli že od 2008 ...vse privat...Pika ..Amen.
Odgovori
+1
4 3
Misika1967
08. 01. 2026 20.48
In sedaj zasluzkar in goljuf tozi bolnico??? Pa totega mora pregledat financna policija in pobrat kaj je priguljufal. Vzet mu delovno dobo za cas ko ni delal. Samo ojštro z goljufi.
Odgovori
+3
6 3
Noleani
08. 01. 2026 20.47
Dajte še k drugim pogledat, ocitno so se lotili čiščenja seznamov in ni probkem Kavcič povsod so v vrstah mnogi, ki tam nimajo kaj poceti, mojga ata so skor zabrisali iz vrste pa ni pri Kavčiču, ker so morali odpovedat op zaradi tezav s srcem. Pa so vedeli in imeli izvide, pa so vseeno klicali....torej taka situacija je povsod, za tele pa samo prikladen izgovor.
Odgovori
+1
1 0
kr nekdo
08. 01. 2026 20.43
tko je to. al cakas do 2033 al gres privat al pa umres. cakat javno zdravstvo je prav bedno
Odgovori
+2
4 2
Misika1967
08. 01. 2026 20.45
Zaradi lazjega ortopedskega posega nebo noben umrl,torej ne pretiravaj.
Odgovori
+2
4 2
AugustLandmesser
08. 01. 2026 20.46
Ravno zato...ker desničarji hočejo vse privat...500 ljudi ni več na umetnem seznamu , ki ga je ustvarjal ta lopov
Odgovori
-1
1 2
NotMe
08. 01. 2026 20.41
Ok, sosed sprašuje, zakaj je zaposlena administracija.
Odgovori
+2
4 2
lokson
08. 01. 2026 20.34
Avtor, kako je podaljševal čakalne vrste, če pa je še opravljal dodatne operacije??
Odgovori
+3
4 1
Misika1967
08. 01. 2026 20.49
Ni brisal ljudi iz seznama,lol se vedno so bili na cakalni listi ceprav so ze bili operirani.
Odgovori
-1
0 1
Groucho Marx
08. 01. 2026 20.34
2033 !!!!!!!!! Kaj je že 1. april?? 🙈🙉🙈🙉🙈🙉🙈🙉
Odgovori
+0
2 2
cefre
08. 01. 2026 20.20
Pri vsem sedanjem sistemu vodenja "čakalnih vrst nekaj hudo hudo narobe deluje! Kako so v vrsti lahko ljudje, ki sploh niso vedeli, da so v njej? Zagotovo se da videti, kdo jih je v vrsto vpisal! Kako je lahko preusmerjal paciente drugam in so hkrati ostali v prvi čakalni vrsti? So se pisale dvojne napotnice? Še mnogo vprašanj se postavlja a vse kažejo na napake prej pri vseh drugih kot pri njemu, predvsem ker je Kaučič imel nadrejene, a kaj so ti delali toliko časa? So gledali v zrak ali so kasirali pod mizo v svoj žep? Vprašanje, ki verjetno marsikomu ni všeč in se po vsej verjetnosti ne bo reševalo!
Odgovori
+5
6 1
jedupančpil
08. 01. 2026 20.12
2033🥳🥳🥳🥳🥳🥳🥳
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
Portal
Mama iz pekla? Yolanda Hadid in temna plat vzgoje
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
Dve leti po tragediji: To bolečino je zelo težko opisati
Rodila je 'orjaka': dojenček je tehtal skoraj 6 kilogramov
Rodila je 'orjaka': dojenček je tehtal skoraj 6 kilogramov
Pretrgala vezi s strupeno skupino mamic
Pretrgala vezi s strupeno skupino mamic
zadovoljna
Portal
Sin mami razkril, da ima oče punco
Plašč z vzorcem, ki bo vladal letu 2026
Plašč z vzorcem, ki bo vladal letu 2026
Ujeta med izkazovanjem nežnosti na plaži
Ujeta med izkazovanjem nežnosti na plaži
Ločujeta se po sedmih letih zakona
Ločujeta se po sedmih letih zakona
vizita
Portal
9 slavnih oseb, ki živijo z multiplo sklerozo, to so njihove zgodbe
Kaj storiti v primeru ozeblin?
Kaj storiti v primeru ozeblin?
Vrtoglavica ob vstajanju: ključen telesni mehanizem, ki ga ne smemo spregledati
Vrtoglavica ob vstajanju: ključen telesni mehanizem, ki ga ne smemo spregledati
Nočne more kot znak?
Nočne more kot znak?
cekin
Portal
Z urejanjem nohtov do milijonov
Katere pokojnine bodo višje?
Katere pokojnine bodo višje?
Kako Američani ščitijo premoženje pred negotovostjo?
Kako Američani ščitijo premoženje pred negotovostjo?
Lani rast števila brezposelnih
Lani rast števila brezposelnih
moskisvet
Portal
Škandal v Hollywoodu: 'Ne želim miloščine'
Sanjski moški Hrvaške: katera bo osvojila njegovo srce?
Sanjski moški Hrvaške: katera bo osvojila njegovo srce?
Avtomobili, ki jih lahko kupite samo še letos
Avtomobili, ki jih lahko kupite samo še letos
Nekoč je bila ena najlepših žensk na svetu, poglejto jo danes
Nekoč je bila ena najlepših žensk na svetu, poglejto jo danes
dominvrt
Portal
Tako lahko mokra oblačila posušimo na zraku tudi pozimi
Smrtna nevarnost za pse: kemikalija, ki ogroža življenje
Smrtna nevarnost za pse: kemikalija, ki ogroža življenje
Hitri triki za osvežitev doma po praznikih
Hitri triki za osvežitev doma po praznikih
Pridobite gradbeno dovoljenje hitro in enostavno prek spleta!
Pridobite gradbeno dovoljenje hitro in enostavno prek spleta!
okusno
Portal
Hitra sladica za sprostitev po napornem dnevu
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
To juho si januarja želi vaše telo (in pripravljena je v pol ure)
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
7 napak, ki jih vsi delamo s papirjem za peko
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
Ideje za zdrave zajtrke, ki jih lahko pripravimo vnaprej
voyo
Portal
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445