Na seznamu imel 500 bolnikov preveč, Kavčič zaradi odpovedi toži bolnišnico

Z novim letom je novomeško ortopedijo po izredni odpovedi Gregorja Kavčiča prevzel nov tim."Danes ortopedija v bolnišnici dela normalno. Imamo pet ortopedov, kmalu jih bo šest - trije specializanti - to povsem zadostuje za naš program," je za RTV dejala direktorica Splošne bolnišnice Novo mesto Milena Kramar Zupan. Seznam čakalnih vrst so vzeli pod drobnogled in ugotovili, da je bilo 63 ljudi operiranih drugje (kje so bili operirani, ni jasno). 271 operacij je bilo medtem opravljenih v zasebni ordinaciji Arbor Mea, 74 pacientov sploh ni vedelo, da so v čakalni vrsti, 91 pa je bilo takih, ki so o operaciji še razmišljali.

Pregledali so seznam čakalnih vrst FOTO: POP TV

Na Kavčičevem seznamu bi torej moralo biti 771 ljudi oz. več kot 500 manj, kot jih je bilo sprva. "Vseh čakajočih na operativne posege na področju ortopedije je za pet ortopedov v bolnišnici okoli 3000. Vsi pacienti so izrazili željo, da ostajajo v našem čakalnem programu," pa je za javno televizijo povedala pomočnica direktorice za zdravstveno nego Nataša Piletič. Kavčič je medtem prepričan, da je njegova odpoved nezakonita, zato bolnišnico zdaj tudi uradno toži. Skrb nad čakalnimi seznamie ni zdravnikova naloga, ga brani njegov odvetnik Boštjan Penko, ki zavrača tudi očitke o finančnem oškodovanju. Bolnišnica namreč pravi, da povprečna operacija stane od osem do 10 tisočakov.