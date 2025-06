Na Europolovem seznamu najbolj iskanih oseb Slovenka, ki je ugrabila hči

Obtožena je kaznivih dejanj ugrabitve, nezakonitega pridržanja in jemanja talcev, je zapisano na spletni strani Europola, ki je objavil tudi tri fotografije iskane 56-letnice. Smrekarjeva bi se sicer že morala zglasiti tudi na sodišču.

Europol opozarja, da je vse osebe, ki se znajdejo na seznamu, treba obravnavati kot nevarne in se jim ne približevati. Informacije o iskanih osebah lahko sporočite preko njihove spletne strani ali na katero od policijskih postaj, navaja Europol.

Mamo in hči so pred tremi leti in pol nazadnje opazili na območju Kamnika, od koder naj bi odšli na krajši dopust. Lokacija dopustovanja ni znana, prav tako nista potovali z lastnim vozilom. Obstaja možnost, da se nahajata v tujini ali zunaj urbanih območij, je ob izginotju še javila slovenska policija.