Na seznamu za odstranitev za zdaj 348 objektov

Služba vlade za obnovo po lanskih poplavah in plazovih je objavila seznam evidentiranih objektov, ki so predvideni za odstranitev. Na njem je trenutno 348 objektov, v vladni službi pa poudarjajo, da se bo seznam še spreminjal, objekti bodo lahko bodisi dodani bodisi odstranjeni s seznama. Ta za zdaj zajema 23 občin, največ objektov je za odstranitev predvidenih v občini Braslovče, 137.

Struge slabe tri mesece po poplavah FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Državna tehnična pisarna je evidentirala poplavno in plazovno ogrožena območja in na njih objekte, ki so predmet morebitne preselitve, če se po celovitem strokovnem pregledu ugotovi, da s preventivnimi ukrepi ni mogoče zagotoviti varnosti za osebe in njihovo premoženje. Večina objektov, ki so predvideni za odstranitev v občini Braslovče, je na območju Letuša. Po številu objektov, predvidenih za odstranitev, sledita občini Rečica ob Savinji, kjer je za odstranitev predvidenih 41 objektov, in občina Šmartno ob Paki, kjer je za odstranitev predvidenih 31 objektov. Po več kot 20 objektov je na seznamu tudi v občinah Gornji Grad, Ljubno in Luče.

Ogrožena območja in objekte, ki so predmet morebitne preselitve, če bodo pristojni po celovitem strokovnem pregledu ugotovili, da s preventivnimi ukrepi ni mogoče zagotoviti varnosti za osebe in njihovo premoženje, je evidentirala državna tehnična pisarna. Seznam se bo še dopolnjeval oz. spreminjal, saj se nekatere študije ogroženosti pred poplavami in plazovi ter ugotovitvene ocene posameznih objektov na nekaterih območjih še izvajajo, so ob tem poudarili v vladni službi. To pomeni, da so lahko objekti bodisi dodani ali umaknjeni iz seznama. Postopek odstranitve objektov, če bo tako določeno, je opredeljen v noveli interventnega zakona za odpravo posledic poplav in plazov iz avgusta 2023. Ta predvideva, da mora državna tehnična pisarna za vsak objekt na seznamu izdelati podrobno oceno in podati oz. pridobiti strokovno mnenje. Na podlagi tega Služba za obnovo pripravi osnutek sklepa za vsak objekt za odstranitev. Ta med drugim predvideva, da vladna služba nadalje na podlagi strokovnega mnenja pripravi osnutek sklepa za vsak objekt za odstranitev. Sledi 15-dnevni rok javne razgrnitve za morebitne pripombe oz. pritožbe, priprava odgovorov na podane pripombe in nato predlog sklepa, ki ga vladna služba posreduje svetu vlade za obnovo. Tam potrjeni predlogi sklepov o odstranitvi pa se posredujejo vladi. Po potrditvi sklepa na vladi bodo lastniki prejeli odločbo za izselitev, za katero bodo imeli na voljo pol leta. "Nepremičnine za odstranitev se določijo s sklepom vlade, v katerem se opredeli in utemelji, da je zaradi zavarovanja življenja in zdravja ljudi odstranitev objektov nujno potrebna in v javno korist. Poudarjamo, da bo sklep temeljil izključno na strokovnem mnenju," zagotavlja vlada.