Na seznamu za rušenje 80 nelegalnih objektov

Kot so danes sporočili z inšpektorata za naravne vire in prostor, v okviru katerega deluje gradbena inšpekcija, je ta letos do 20. maja opravila 2065 inšpekcijskih pregledov, po katerih je bil doslej uveden 701 inšpekcijski postopek.

Izdanih je bilo 312 inšpekcijskih odločb za odpravo nepravilnosti, 52 sklepov o denarni kazni v skupni višini 130.650 evrov, 81 sklepov o dovolitvi izvršbe po drugi osebi in 112 sklepov o dovolitvi izvršbe z denarno prisilitvijo. Poleg tega je bilo uvedenih 77 prekrškovnih postopkov, izdanih 16 prekrškovnih opominov, 30 plačilnih nalogov v skupni višini 31.000,00 evrov ter 18 odločb o prekršku v višini 64.350 evrov, so nanizali na inšpektoratu.

Na seznamu za prisilno izvršitev – ki je namenjena prisilitvi zavezanca, da izpolni obveznosti iz odločbe – po drugi osebi, torej z zunanjim izvajalcem, je letos zaenkrat 81 zadev. Inšpekcija je letos doslej z izbranim izvajalcem odstranila dva takšna objekta.

V 99 zadevah so lastniki izvršbo izpeljali sami, v 46 primerih pa so bila pridobljena upravna dovoljenja ali pa so bili objekti legalizirani. Skupaj so bile tako do 20. maja odpravljene nepravilnosti v 145 primerih.

"Cilj gradbene inšpekcije je, da zavezanci izvršbe opravijo sami, saj je vsak postopek izvršbe po drugi osebi dolgotrajen in predstavlja dodatno obremenitev za inšpektorje," pravijo na inšpektoratu.

Gradbena inšpekcija izvaja akcije usmerjenega nadzora, trenutno na področjih prijave začetka gradnje, dela udeležencev pri graditvi objektov ter gradnje, uporabe in dostopnosti objektov v javni rabi.

V sklopu nadzora nad delom udeležencev pri graditvi objektov bodo jeseni skupaj z inšpekcijo za sevalno in jedrsko varnost opravili nadzor gradnje novega odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov (NSRAO) v Vrbini pri Krškem, so napovedali.