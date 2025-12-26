Naslovnica
Na shodu harmonikarjev v središču Ljubljane nepopisna gneča

Ljubljana, 26. 12. 2025 20.01 pred 1 uro 3 min branja 189

Avtor:
U.Z. STA
Shod harmonikarjev v Ljubljani

Na Prešernovem trgu v Ljubljani se je zbralo več deset harmonikarjev, ki so se odzvali pozivu na srečanje v podporo slovenski glasbi ob dnevu samostojnosti. Organizatorji so shod prijavili, saj je mesto z odlokom prepovedalo spontane glasbene nastope do konca leta. Gneča je bila nepopisna, saj se je v središču mesta odvil tudi sprevod dedka Mraza.

Harmonikarji, ki so prišli iz različnih delov države, so zavzeli številne kotičke trga ob Prešernovem spomeniku ter v dobri uri odigrali venček domačih pesmi, ki so jim pritegnili tudi mimoidoči poslušalci. Skladbe, med katerimi so bile V dolini tihi, Na Golici, Veseli Ribn'čan, Čebelar in Večer na Robleku, so se naključno slišale pred maketo mesta Ljubljana, s stopnic pred frančiškansko cerkvijo, pred lekarno, še največ nastopajočih je bilo pred spomenikom, ki so ga obkolili s svojimi instrumenti.

Čeprav je nastop na začetku sovpadel z obiskom dedka Mraza, so harmonikarji različnih generacij kljub nizkim temperaturam z glasbo in petjem vztrajali dobro uro, pri tem so jih spodbujali tudi obiskovalci z različnih koncev Slovenije. Poslušalci so bili iz Ljubljane, z Gorenjske, Dolenjske, Notranjske. Vsi po vrsti so poudarjali, da so prišli podpret slovensko glasbo, čeprav glasba s harmoniko ni edina slovenska glasba, je pa, kot so dejali, tista "ta prava", "goveja".

Za nastop so tako nastopajoči kot mimoidoči izvedeli različno, nekateri iz medijev, drugi s Facebooka, tretji od prijateljev. Med najmlajšimi nastopajočimi je bil tudi devetletni deček, ki je "zbor harmonikarjev" prišel podpret s tremi skladbami, ker so se, kot je dejala njegova mama, danes zbrali, da "je Ljubljana že spet slovenska".

Harmonikarji najstniki se nastopa niso udeležili zaradi državnega praznika, dneva samostojnosti in enotnosti, ko so pred 35 leti razglasili rezultat plebiscita o samostojnosti Slovenije, ampak ker takšno glasbo poslušajo že od rojstva. Starejša generacija poslušalcev pa je poudarjala, da tovrstna glasba pritiče današnjemu državnemu prazniku, ker je "to naša dežela, naša glasba in v tem uživajo".

Pobudnik shoda: Nedopustno je, da se v glavnem mestu ne sliši slovenske glasbe

Kot je pred dnevi za STA povedal pobudnik shoda Silvo Mesojedec, ideja o shodu izhaja iz njegovega obiska prestolnice, kjer je bilo slišati trubače in praktično nič slovenske glasbe, kar se mu zdi nesprejemljivo.

Po njegovih besedah so trubači v centru Ljubljane preglasili osamljenega harmonikarja. Dogajanje je posnel, ob vrnitvi domov pa se mu je utrnila misel, da bi na dan samostojnosti in enotnosti pozval harmonikarje in ostale glasbenike, da obeležijo slovensko glasbo. Kot je še povedal, se mu zdi resnično nedopustno, da v glavnem mestu Slovenije tako turisti kot Slovenci ne slišijo slovenske glasbe.

Množičen odziv javnosti ga je presenetil, preko družbenega omrežja Facebook je bilo namreč preko 1300 delitev objave. "Upam, da smo s tem spodbudili neko samozavest Slovencev, da ne podležemo zgolj tuji glasbi. Vesel sem tudi, da se je odzval Leopold Pungerčar, nečak Lojzeta Slaka," je povedal in dodal, da naj bo ta večer praznik enotnosti v slovenski glasbi.

Pungerčarju se zdi pomembno vsem tistim, ki prihajajo v Ljubljano v adventnem času, predstaviti slovensko pesem in glasbo. Po njegovih besedah veliko turistov iz raznih koncev sveta iz Slovenije odnaša informacije, fotografije, posnetke in vtise, ki so jih tukaj doživeli. In zdi se mu prav, da odnesejo s seboj informacije in vtise o tem, kakšna je slovenska glasba.

Oba sogovornika upata, da se bo današnji shod v prihodnje uveljavil kot tradicionalni shod slovenske glasbe na ta dan in da bo prazničen dan tako posvečen tudi slovenski glasbi in identiteti.

Tradicijo blagoslova konj v Šentjerneju ohranjajo že 160 let

Liza, ljubljenka v radovljiškem domu za ostarele

KOMENTARJI189

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
AugustLandmesser
26. 12. 2025 21.48
vsi ki so prišli podret za eno uro dirigenta bivšega komunista lažnivega janše in frajtonarce so potem šibali domov...ker tej isti že leta redno vsak dan gledajo turske nadaljevanke...iz domoljubja seveda...
Odgovori
0 0
13klu?
26. 12. 2025 21.48
Mislim da so bili ti harmonikarji bolj ovčke ki so jih predstavniki sds zvabili v ljubljano. Mene to zelo spominja na ruparjeve upokojence ki so jih pripeljali v Ljubljano pa sploh niso vedeli zakaj
Odgovori
0 0
fljfo
26. 12. 2025 21.47
Ne vem, zakaj se desna in leva sekta tako razdvajajo pri tem vprašanju...Pač ok, neslovencem je jasno, da gre ta muzika v nos...Ampak tudi partizani so po vojni v vasi vstopali s harmonikami im se veselili....
Odgovori
+1
1 0
Rookoko
26. 12. 2025 21.47
Frajtonarca je vse kar lahko pokažejo? Imamo dolgo tradicijo s precej vec instrumenti kot to…
Odgovori
+2
3 1
manga
26. 12. 2025 21.47
Sodeč po komentarjih ne gre za ljubezen do goveje muzike ampak do sovraštva do tujcev.
Odgovori
+1
3 2
4krogci
26. 12. 2025 21.48
ah tud za sovrastvo do tujcev negre....gre zgolj in samo za nabiranje politicnih tock za prihajajoce volitve!
Odgovori
0 0
gonisetaubi
26. 12. 2025 21.45
eto sam da ni blo partizanskih blesavih pesmi pa je vse ok
Odgovori
+3
4 1
marker1
26. 12. 2025 21.43
"Na shodu harmonikarjev v središču Ljubljane nepopisna gneča" Tak je naslov tega članka v vašem mediju, vi pa razlagate nekaj čisto drugega.
Odgovori
-2
0 2
suleol
26. 12. 2025 21.43
zakaj pa ni do zdaj bilo enega
Odgovori
-2
0 2
PoldeVeliki
26. 12. 2025 21.43
Stop Golobizmu svoboda harkoniki.
Odgovori
+1
4 3
Bombardirc1
26. 12. 2025 21.45
si ti ena harkonika ja
Odgovori
+0
1 1
Bozjidar
26. 12. 2025 21.48
stop jansizmu in albanskim prodajalcem sadja,Janezovim sorodnikom
Odgovori
0 0
suleol
26. 12. 2025 21.43
a cakal so pa trubace da se se zdaj pokaze slovenstvo hahah
Odgovori
-3
0 3
fljfo
26. 12. 2025 21.43
Lepo...Ne razumem, zakaj gre to nekaterim toliko v nos?
Odgovori
+0
2 2
nikolinormalen
26. 12. 2025 21.42
Za hlapce rojeni, za hlapce vzgojeni 😂
Odgovori
+3
4 1
Uporabnik1888402
26. 12. 2025 21.41
Seveda, harmonikasi bodo opravljali vsa mozna delam..
Odgovori
+0
1 1
AugustLandmesser
26. 12. 2025 21.41
Diatonična harmonika, pogovorno frajtonar'ca, je vrsta harmonike, ki izvira iz starejše harmonike (izumljene v Berlinu 1822 in razvite v Avstriji leta 1829). Razvila se je predvsem v alpskih deželah med Bavarsko, Južno Tirolsko, Avstrijo, Češko in kasneje pljusknila tudi v Slovenijo.....ijaaa ijaaaa 00000000 ...
Odgovori
-2
4 6
periot22
26. 12. 2025 21.40
Smo bili zadnjič v Ljubljani so ropotaki trubaci živa groza kakšna zanič muska pa to moraš biti nor da poslušaš!
Odgovori
+5
7 2
JApajaDAja
26. 12. 2025 21.39
so stvari, ki jih nam slo nikoli ne bo nihče vzel ali zamenjal...in to je ta ,za nekatere "goveja muzika", ki pa ,vsaj občasno, vsem slo pogreje srce.....
Odgovori
+2
5 3
iziizi
26. 12. 2025 21.39
BRAVOOOO VEN Z TUJCI KI SO NAM UGRABILI DRŽAVO
Odgovori
+3
6 3
AugustLandmesser
26. 12. 2025 21.41
kje???
Odgovori
-3
0 3
nikolinormalen
26. 12. 2025 21.41
Bravo! Samo še slovensko sr naučiš
Odgovori
+1
3 2
suleol
26. 12. 2025 21.45
tem tujcem ste vse prodal po osamasvojitvi
Odgovori
+1
1 0
AugustLandmesser
26. 12. 2025 21.38
zakaj se čreda naslanja na nemškutarski instrument frajtonarco kot na simbol slovenstva normalnemu človeku ni jasno...Desetine/ ali bolje / več sto tisoč PRAVIH Slovencev sploh ne prenese te " glasbe " in kruljenja ijaa ijaaa oooooo....( kar je tudi nemškutarski izum ...tirolska, bavarska, avstrija ...)...Groza ...Kje imate samozavest, ponos in domoljubje ..??? harmonika frajtonarca je izumljena pred 150 leti v švabariji..A Slovencev prej sploh ni bilo al kaj....A sploh tej govedarji znajo našteti kakšen pravi slovenski instrument ...???...
Odgovori
-1
5 6
Raul
26. 12. 2025 21.38
Tako se dela,Slovenska glasba,ne pa opankarska glasba v prestolnici Slovenije
Odgovori
+6
8 2
AugustLandmesser
26. 12. 2025 21.42
in to za celo eno uro...dirigent pa bivši komunist lažnivi janša s prištinskim častnim doktoratom....čestitke...
Odgovori
-1
1 2
AugustLandmesser
26. 12. 2025 21.37
zakaj se čreda naslanja na nemškutarski instrument frajtonarco kot na simbol slovenstva normalnemu človeku ni jasno...Desetine/ ali bolje / več sto tisoč PRAVIH Slovencev sploh ne prenese te " glasbe " in kruljenja ijaa ijaaa oooooo....( kar je tudi nemškutarski izum ...tirolska, bavarska, avstrija ...)...Groza ...Kje imate samozavest, ponos in domoljubje ..??? harmonika frajtonarca je izumljena pred 150 leti v švabariji..A Slovencev prej sploh ni bilo al kaj....A sploh tej govedarji znajo našteti kakšen pravi slovenski instrument ...???
Odgovori
-6
4 10
suleol
26. 12. 2025 21.39
ja zakaj, nekaj pac mormo met baje ane, pa da se locimo od balkana haha malo morgen, na to glasbo se kozarca nemores razbit
Odgovori
+2
2 0
Gutenberg
26. 12. 2025 21.40
K vsem tem, ki si jih naštel, mi bolj pašemo kot k balkanskim turškim potomcem ...
Odgovori
+4
4 0
ssecnik
26. 12. 2025 21.41
A trobento so gipsiji izumli pred 300leti??
Odgovori
+3
3 0
Kozorog123
26. 12. 2025 21.44
Pojdi ti lepo na za verjetno tvoj nacionalno jed, neki najboljši burek v Olimpijo, da navš lačen in zviš čez Kolpo... Pa še rudbino in tamburico s sabo vzemi... Lahko udi Rozgu, ki je trentno v Ljubljani in ti bo svirala v avtu tvojo nadvse kvalitetno glasbo (še tistega Oliverja Tugojevića lahko vmes poslušata)... Slovensko glasbo pa prepusti nam...
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
