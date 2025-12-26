Na shodu harmonikarjev v središču Ljubljane nepopisna gneča

Harmonikarji, ki so prišli iz različnih delov države, so zavzeli številne kotičke trga ob Prešernovem spomeniku ter v dobri uri odigrali venček domačih pesmi, ki so jim pritegnili tudi mimoidoči poslušalci. Skladbe, med katerimi so bile V dolini tihi, Na Golici, Veseli Ribn'čan, Čebelar in Večer na Robleku, so se naključno slišale pred maketo mesta Ljubljana, s stopnic pred frančiškansko cerkvijo, pred lekarno, še največ nastopajočih je bilo pred spomenikom, ki so ga obkolili s svojimi instrumenti.

Čeprav je nastop na začetku sovpadel z obiskom dedka Mraza, so harmonikarji različnih generacij kljub nizkim temperaturam z glasbo in petjem vztrajali dobro uro, pri tem so jih spodbujali tudi obiskovalci z različnih koncev Slovenije. Poslušalci so bili iz Ljubljane, z Gorenjske, Dolenjske, Notranjske. Vsi po vrsti so poudarjali, da so prišli podpret slovensko glasbo, čeprav glasba s harmoniko ni edina slovenska glasba, je pa, kot so dejali, tista "ta prava", "goveja".

Za nastop so tako nastopajoči kot mimoidoči izvedeli različno, nekateri iz medijev, drugi s Facebooka, tretji od prijateljev. Med najmlajšimi nastopajočimi je bil tudi devetletni deček, ki je "zbor harmonikarjev" prišel podpret s tremi skladbami, ker so se, kot je dejala njegova mama, danes zbrali, da "je Ljubljana že spet slovenska".

Harmonikarji najstniki se nastopa niso udeležili zaradi državnega praznika, dneva samostojnosti in enotnosti, ko so pred 35 leti razglasili rezultat plebiscita o samostojnosti Slovenije, ampak ker takšno glasbo poslušajo že od rojstva. Starejša generacija poslušalcev pa je poudarjala, da tovrstna glasba pritiče današnjemu državnemu prazniku, ker je "to naša dežela, naša glasba in v tem uživajo".