Na shodu okoli 8 000 ljudi, policisti zaznali pet kršitev

Na shodu nasprotnikov vladnih ukrepov, predvsem pogoja PCT, se je po podatkih policije na Trgu republike zbralo okoli 8 000 oseb. Varovanje neprijavljenega shoda so opravili policisti PU Ljubljana, ki so doslej zaznali pet kršitev.

V središču Ljubljane se je v sredo zbralo več tisoč protestnikov, ki nasprotujejo vladnim protikoronskim ukrepom, še posebej pogoju PCT in cepljenju.

"Zdi se mi popolnoma nesprejemljivo, da zdravi ljudje nimamo več nobenih pravic in to je edino, kar jaz zahtevam. Nimam PCT, želim Z – zdravje, da me upoštevajo kot zdravo državljanko, da imam svoje pravice in lahko hodim naokoli," je povedala ena izmed udeleženk protesta.

Nosili so slovenske zastave in transparente s pozivi k svobodi. Uradni del protesta se je zaključil ob mraku, ko se je večina protestnikov razšla. Za tem so na Trgu republike vztrajale le še manjše skupine, ki so pred parlamentom vzklikale: "Lopovi!". Posamezniki so poskusili tudi s provokacijami, a zadeve k sreči niso eskalirale. Da se ne bi ponovili izgredi, kakršnim smo bili priča prejšnjo sredo, je bilo sicer tokrat policijsko varovanje močno poostreno. Kot so sporočili iz PU Ljubljana, so policisti opravljali naloge za varovanje državnega zbora, vzdrževali javni red, zagotavljali varnost udeležencev, urejali promet in izvajali nadzor nad upoštevanjem odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb z novim koronavirusom.

