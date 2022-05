V Radencih še vedno vre, na shodu proti županu Leljaku okoli 100 občanov

V Radencih se je sinoči zbrala stoterica občanov z jasnim sporočilom, da imajo domnevno nezakonitega delovanja župana Romana Leljaka enostavno dovolj. "Bili smo priča tudi zadnjemu primeru kršenja zakona o KPK, na katerega se je požvižgal," meni Aleksander Jerenec . Očitke so strnili v 11 sklopov. Med po njihovem spornejše uvrščajo projekt obnove telovadnice na Kapeli, ki naj bi bil slabo izveden in prodajo 20 občinskih neprofitnih stanovanj. "Vse druge občine zdaj na veliko govorijo, da bodo delali neprofitna stanovanja, mi pa smo veselo vse to prodali," pravi Drago Kocbek , predsednik KS Radenci.

Udeleženci shoda poudarjajo še neuspešno občinsko spremembo imena Titove ceste. "Table so nam pobrali dol in je nimamo, kar pomeni, da imamo podjetje na ulici, ki je ni," razloži Milan Nekrep. Sodu pa je dno izbilo po njihovem neprimerno županovo obnašanje, tudi domnevno osebno obračunavanje v občinskih prostorih. "Ko sem ga jaz vprašal, kakšna je njegova občina in da to ni divji zahod, je rekel, da je to naše in poklical Policijo," pravi Vinko Žigert. "Če ga bomo še enkrat izvolili, lahko okrog naše občine potegnemo mejo, bodečo žico in napišemo napis gor Pozor nevarnost, okuženo območje," pa je prepričana Irena Petek Ferenc.

Župan Radencev Roman Leljak medtem vse očitke zavrača. "Mi smo veseli, da v občini Radenci dobro delamo. Lani smo bili izvoljeni, izbrani kot najbolj transparentna občina, ki je poslovala na območju Pomurja," še poudari. V telefonskem pogovoru je zatrdil tudi, da želi delati dobro za ljudi, na nivo gostilniških debat pa da se ne bo spuščal.