Na shodu 'Za otroke gre' tudi podporniki neonacističnih skupin

Na ustavnem sodišču se danes opredeljujejo do vprašanja, ali so istospolni pari, ki ne morejo kandidirati za posvojitev otrok ali skleniti zakonske zveze, pri tem diskriminirani. V Gibanju za otroke in družine, ki ga vodi Aleš Primc, so prepričani, da za ukinitev zakonske zveze žene in moža ter uvedbo LGBT-posvojitev otrok ni pravne podlage niti v Ustavi Republike Slovenije niti v mednarodnih dokumentih o človekovih pravicah.

Prav tako menijo, da so državljani že na treh družinskih referendumih odločili, da otrok potrebuje mamo in očeta. Zato so se okoli 9. ure zbrali pred ustavnim sodiščem. Tam je potekal shod pod naslovom "Otrok in vnukov ne damo, oni so največ, kar imamo".