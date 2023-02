Na SiDG podražili cene lesa za fizične osebe za okoli 30 odstotkov

Še januarja je bil kubični meter okroglega lesa bukve za proizvodnjo z dostavo 68,34 evra, že februarja pa je kubični meter istega lesa z dostavo znašal 91,32 evra brez DDV, kupci pa se sprašujejo ali so podražitve upravičene. Na Slovenskih državnih gozdovih pojasnjujejo, da so še lani vodili zelo konzervativno prodajno politiko, februarja pa so naredili korekcijo cen, da se približajo tržnim razmeram.

Na nas se je obrnila bralka, ki jo je neprijetno presenetil predračun, ki ga je za naročilo drv, prejela od Slovenskih državnih gozdov (SiDG). Kot pojasnjuje, so drva za fizične osebe februarja podražili za kar 40 odstotkov. "Cena drv v januarju je bila 53,05 evra, v tem mesecu pa je 75,32 evra brez DDV," je pojasnila in se sprašuje, ali je to upravičeno. Na SiDG so potrdili, da so s februarskim cenikom dvignil cene okroglega lesa za proizvodnjo drv (polen), v katero so všteti tudi stroški dostave na naslov kupca. So pa poudarili, da fizičnim osebam dobavljajo okrogli les za kurjavo, kar niso niti drva niti polena.

Drva so les, ki je razžagan in po potrebi cepljen z namenom energetske izrabe v napravah, kot so peči, kamini ali kotli za centralno ogrevanje individualnih hiš oziroma stanovanj. Drva imajo praviloma določeno dolžino od 150 do 1000 mm. Polena so les, nasekan z ostrimi sekalnimi ali cepilnimi napravami, pri čemer je večina gradiva dolga od 150 do 500 mm. (Kakovostna lesna goriva za vsakogar (2014), Gozdarski inštitut Slovenije)

"Okrogli les za kurjavo se praviloma izdeluje na dolžino 4 do 6 metrov in ima kakovostne značilnosti, ki omogočajo izdelavo drv in kasneje polen," so pojasnili in dodali, da je zato pri kakršnih koli primerjavah cen potrebno upoštevati, da lahko kupec iz 1 kubičnega metra okroglega lesa za proizvodnjo drv, kot jih dostavlja SiDG, izdela cca 1,4 prostorninskih kubičnih metrov zloženih drv dolžine 1 meter (prm). Posamezni kupec pri SiDG sicer letno kupi 14 kubičnih metrov lesa za kurjavo, kar je približno 20 prm, so pojasnili.

icon-expand Skladovnica drv FOTO: Shutterstock

Podražitve Januarja so fizične osebe pri SiDG za kubični meter okroglega lesa bukve za proizvodnjo z dostavo odštele 68,34 evra brez DDV, za kubični meter okroglega lesa trdih listavcev za proizvodnjo drv z dostavo 62,75 evra brez DDV, za kubični meter okroglega lesa mehkih listavcev za proizvodnjo drv z dostavo pa 53,05 evra brez DDV. Februarja pa so se cene zvišale, in sicer je fizična oseba za kubični meter okroglega lesa (goli) bukve za proizvodnjo drv z dostavo plačala 91,32 evra brez DDV, za kubični meter okroglega lesa (goli) trdih listavcev za proizvodnjo drv z dostavo 85,84 evra brez DDV ter za kubični meter okroglega lesa (goli) mehkih listavcev za proizvodnjo drv z dostavo 75,80 evra brez DDV. Na SiDG so pojasnili, da je DDV za okrogli les za proizvodnjo drv z dostavo 9,5-odstoten. Znižan je namreč na podlagi Zakona o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov, ki velja od 1. septembra lani do vključno 31. maja letos. Kakšni so razlogi za podražitve? Kot pojasnjujejo na SiDG, so se - zaradi izrednega povečanja cen lesa slabše kakovosti v Evropi, predvsem kot neposredne posledice energetske krize, ki se neposredno odraža v izrednem povpraševanju po lesu slabše kakovosti s strani energetskega sektorja, celulozne industrije in industrije ivernih in vlaknenih plošč, - cene lesa slabše kakovosti na trgu izrazito povečale in dosegle rekordne vrednosti v zadnjih dvajsetih letih.

Državni statistični urad je v ponedeljek objavil, da je bila vrednost odkupljenega lesa iz zasebnih gozdov lani višja za 13 odstotkov. Okroglega lesa je bilo tako odkupljenega za 67,5 milijonov evrov, kar je okoli 13 odstotkov več kot predlani. Povečanje je šlo na račun višjih odkupnih cen, količinsko pa je bila prodaja nekoliko manjša. Vrednosti so se zvišale pri vseh kategorijah odkupljenega lesa, tudi lesa za kurjavo za približno 15 odstotkov na 2,96 milijona evrov.