Slovenija

Na silvestrovo izžrebana že druga šestica v tem tednu

Ljubljana, 01. 01. 2026 15.00 pred 52 minutami 1 min branja 6

Avtor:
M.S. STA
Šestica

V igri Loto je bila v sredo izžrebana četrta šestica v letu 2025 ter že druga v tem tednu. Tokrat je vredna 400.000 evrov, srečnež pa jo je vplačal na bencinskem servisu na Ptujski cesti v Mariboru. Za prevzem dobitka ima čas do 8. marca, so sporočili iz Loterije Slovenija.

Leto 2025 je igralce igre Loto razveseljevalo z visokimi dobitki. Skupaj so bile izžrebane štiri šestice in pet dobitkov 6 plus. Najvišja šestica je bila izžrebana minulo nedeljo, 28. decembra, vredna nekaj več kot 2,3 milijona evrov.

Skupaj je tako od prenove igre Loto v letu 2023 Loterija Slovenija izplačala deset dobitkov šestica in šest dobitkov 6 plus.

Nocoj bo potekalo žrebanje razprodanega Novoletnega lota.
Nocoj bo potekalo žrebanje razprodanega Novoletnega lota.
FOTO: Loterija Slovenije

Loto pa ne prinaša sreče le udeležencem v igri, pač pa je tudi pomemben način zbiranja sredstev za invalidske, humanitarne in športne organizacije. Samo v lanskem letu so udeleženci loterijskih iger zbrali nekaj več kot 24,9 milijona evrov koncesijskih sredstev, ki se razdelijo Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS in Fundaciji za šport.

Nocoj, ob 20:55, bo potekalo tudi žrebanje priljubljenega Novoletnega lota, v katerem so glavni dobitki stanovanja v Ljubljani, Kopru in Mariboru. 

Preberi še Novoletni Loto - kakšne so možnosti za dobitek?
loterija slovenije šestica loto žrebanje novoletni loto

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Maxx365
01. 01. 2026 15.55
Kako prozorno. Na šestico smo čakali od 9.7. 2025, zdaj pa kar dve v treh dneh in to slučajno za Novo leto?
Odgovori
0 0
devlon
01. 01. 2026 15.50
kak lepo😍
Odgovori
+1
1 0
YouRangMyLord
01. 01. 2026 15.36
Super - "The House Who Alwayz Win " se je soet izprsila.. Zdaj pa vsi readysteady še na današnje žrebanje Novoletnega lota.... Srečno, dragi sodržavljani!
Odgovori
+2
3 1
Verus
01. 01. 2026 15.34
Zdaj pa to "novico" spustite skozi vse možne Ai sisteme in povprašajte kolikšna je verjetnost, da je glavni dobitek lota v državi 2 mio prebivalcev izžreban dvakrat v dveh tednih!
Odgovori
+6
6 0
Slovenska pomlad
01. 01. 2026 15.30
Sam zaupam samo žrebanju,ki ga sam ponaredim.
Odgovori
+7
7 0
Panter 63
01. 01. 2026 15.18
Zanimivo. Celo leto štiri, zadnji teden pa dve.
Odgovori
+8
9 1
