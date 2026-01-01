Na silvestrovo izžrebana že druga šestica v tem tednu

Leto 2025 je igralce igre Loto razveseljevalo z visokimi dobitki. Skupaj so bile izžrebane štiri šestice in pet dobitkov 6 plus. Najvišja šestica je bila izžrebana minulo nedeljo, 28. decembra, vredna nekaj več kot 2,3 milijona evrov.

Skupaj je tako od prenove igre Loto v letu 2023 Loterija Slovenija izplačala deset dobitkov šestica in šest dobitkov 6 plus.