Na silvestrovo pričakujejo v Ljubljani več kot 50.000 ljudi

Glede na vremensko napoved bodo verjetno mestna središča po vsej Sloveniji tudi letos polna in ogromno ljudi bo na prostem pričakalo novo leto. Že nekaj dni je v prestolnici čutiti praznično vzdušje z brezplačnimi koncerti, živahnim prazničnim sejmom in številnimi prireditvami. Praznovanje bo vrhunec doseglo na silvestrovo, ko glede na statistike preteklih let, pričakujejo več kot 50.000 ljudi.

Obiskovalce bodo s štirih trgov v novo leto pospremili številni glasbeniki. Na Kongresnem trgu bodo prepevali Kingstoni in Luka Basi, Trg francoske revolucije bo tradicionalno bolj divji s skupinami Omega Sun, Alo!, Stari, Srd in Niet. Na Mestnem trgu bodo za novo leto odštevali Špičikuc Orchestra in Neisha, na Pogačarjevem trgu pa Ansambel Ceglar, Fredi Miler in Come Back Band.

Opolnoči bo nebo nad Ljubljano osvetlil ognjemet z Ljubljanskega gradu, za katerega bodo odšteli 3800 evrov. Ljubljana bo sicer poleg Murske Sobote tudi edina od večjih mest, ki bo vstop v novo leto pospremila z ognjemetom, kljub temu pa bodo tudi ostali kraji organizirali pestra praznovanja na prostem.