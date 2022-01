Na silvestrsko noč zaradi uporabe pirotehnike prišlo tudi do pretepa

Čeprav organiziranih javnih prireditev ni bilo, pa je bila silvestrska noč za policiste delavna. Za varnost na terenu jih je skrbelo več kot 500, skupno pa so obravnavali 23 prometnih nesreč, 52 kršitev javnega reda in miru ter 40 kaznivih dejanj. Zaradi uporabe pirotehnike je v Kranjski Gori prišlo do pretepa.

Javni red in mir je bil na silvestrovo kršen v 23 primerih na javnih krajih in 29-krat v zasebnih prostorih, so sporočili iz Generalne policijske uprave. Štiri kršitelje so policisti pridržali. Obravnavali so eno kaznivo dejanje nasilja v družini in zaradi zaščite žrtev nasilja v družini eni osebi izrekli ukrep prepovedi približevanja. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo največ premoženjskih kaznivih dejanj. V preteklih 12 urah so na interventno številko policije 113 sprejeli 472 klicev. Med 147 interventnimi klici, na podlagi katerih so posredovali, je bilo šest dogodkov takih, ki so terjali nujno ukrepanje.

icon-expand Policija -2 FOTO: Damjan Žibert

V Kranjski Gori zaradi uporabe pirotehnike prišlo do pretepa med več osebami Gorenjski policisti so pojasnili, da so na javnih krajih posredovali zaradi sporov, alkohola, nedostojnega in drznega vedenja ter glasne glasbe, v zasebnih prostorih pa prav tako zaradi prepirov, alkohola in glasne glasbe. Zaradi pirotehnike so samo na Gorenjskem posredovali v devetih primerih, prvič že v petek ob 13.40, ko je na Jesenicah zgorel zabojnik za smeri. V Kranjski Gori je zaradi uporabe pirotehnike prišlo do prepira in pretepa med več osebami. Ko je nek moški želel pobrati in odvreči pirotehnični izdelek, ki je proti njemu padel domnevno iz smeri skupine več odraslih oseb, mu ga je razneslo v roki. Zato je glede na zbrana obvestila prišlo do pretepa. Trije udeleženci so bili lažje poškodovani, zato jim je bila nudena prva pomoč, omenjeni moški pa je zdravniško pomoč poiskal sam. Policisti v zadevi še vodijo postopek in zbirajo obvestila.