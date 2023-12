V Ljubljani na širšem območju Viča zaznali močan vonj, podoben plinu

Prva poročila o zaznavanju plina so prejeli okoli 8.50, prihajajo pa s širšega območja Viča, in sicer vse od Trga republike do Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, pa tudi ZD Vič, Tržaške ceste, Rožne doline, Aškerčeve, Vrtače in trga MDB, poroča Uprava za zaščito in reševanje.

Na teren je že zjutraj odhitela intervencijska ekipa Energetike Ljubljana, a plina niso zaznali. "Ne gre za uhajanje plina. Kaj dejansko je ta vonj, se še ugotavlja," so sporočili.

Na terenu so trenutno tudi tri gasilske enote, ki zadevo preiskujejo. Za zdaj izvor vonja še ni znan, zato tudi stopnje nevarnosti še niso opredelili. O zadevi je obveščena tudi Policija.

Oglasil se nam je eden od študentov Biotehniške fakultete, ki pravi, da plin vonjajo tudi v notranjih prostorih. Kljub temu za zdaj niso dobili nobenega obvestila o morebitni evakuaciji. Povedal je še, da je bil vonj najmočnejši okoli 9.30, nato pa je nekoliko pojenjal.