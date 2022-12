Na Škofijah po eksploziji še poskus požiga

Policisti so v nedeljo ob 22.25 prejeli obvestilo, da je zagorelo na poslovnem objektu na Škofijah. Na kraju so ugotovili, da so bili zaradi požiga poškodovani klimatske naprave in ostrešje objekta.

Policisti nadaljujejo s preiskovanjem kaznivega dejanja požiga, za katerega je predpisana zaporna kazen od enega do osmih let zapora, so še sporočili s koprske policijske uprave.

Pred manj kot dvema mesecema je ob istem objektu eksplodiralo močnejše pirotehnično sredstvo. Poškodovalo je vrata in okna ambulante nekdanjega piranskega župana Petra Bossmana. Več podobnih dogodkov pa so zabeležili, že preden je ta zdravnik prevzel ambulanto, ki je v občinski lasti. V stavbi deluje še več drugih poslovnih subjektov.