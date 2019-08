Na škofjeloškem pokopališču slovo od Ivana Omana

Oman, ki bi septembra dopolnil 90 let, je umrl v soboto. Bil je eden ključnih ljudi pri ustanavljanju Demosa in osamosvajanja Slovenije. Kot kandidat Demosa je bil leta 1990 izvoljen za člana predsedstva Slovenije, leta 1992 pa za poslanca prvega sklica DZ. Star je bil skoraj 90 let.

Pogrebne slovesnosti za Omanom, ki se ga politični sopotniki in tekmeci spominjajo kot treznega politika in velikega Slovenca, bodo potekale danes popoldne. Ob 16. uri bo v škofjeloški cerkvi sv. Jakoba potekala pogrebna maša, nato pa bo na mestnem pokopališču pogreb z vojaškimi častmi. Še danes se je mogoče vpisati v žalne knjige na sedežih SLS in NSi ter v prostorih Občine Škofja Loka.