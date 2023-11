Na skupni seji strateških svetov za prehrano in zdravstvo o omejitvi sladkih pijač

Na skupni seji strateškega sveta za prehrano in strateškega sveta za zdravstvo, so danes govorili o omejitvi dostopa do sladkih pijač, tobačnih izdelkov in alkohola ter o spremljajočih ukrepih. Seje se je udeležil tudi premier Robert Golob.

Strateški svet za prehrano je danes na skupni seji s strateškim svetom za zdravstvo, katere se je udeležil tudi predsednik vlade Robert Golob, razpravljal o omejitvi dostopa do sladkih pijač, tobačnih izdelkov in alkohola, obenem pa so se posvetili tudi spremljajočim ukrepom. icon-expand Sladke pijače FOTO: Thinkstock Naloga strateškega sveta je pripraviti predloge ukrepov za cenovno dostopno, varno in kakovostno hrano, ki bo čim manj škodljivo vplivala na zdravje ljudi, okolje in podnebje.