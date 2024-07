Na 'sladolednem prestolu' okus piškotek, Ljubljančani prehiteli Mariborčane

Najraje sicer posegamo po sladoledih v sladolednih banjicah in lončkih, sledijo pa jim ledene lizike, korneti in sladoledi na palčkah, še kaže raziskava.

Vsako tretjo nedeljo v juliju obeležujemo svetovni dan sladoleda. In katerim okusom te ledene sladice smo Slovenci najbolj naklonjeni? Raziskava kaže, da je kralj med sladoledi v Sloveniji tisti s piškoti, sledita pa mu še čokoladni sladoled in pa sladoled z okusom karamele. Priljubljen je sicer tudi sladoled z okusom vanilje, med sadnimi pa je najbolj priljubljen jagodni sladoled.

Tudi v Evropi je poraba sladoleda velika, sladkosnedom pa je na voljo že skoraj več kot 100 različnih vrst. Srbi tako na prvo mesto postavljajo okus pistacije, ki ji sledi vanilja in nato sladoled z okusom keksa plazma. Hrvatje imajo medtem tako kot Slovenci najraje sladoled s piškoti.

Kakšni so zadnji trendi?

V zadnjem obdobju opažajo, da se želi veliko ljudi sladkati s sladoledi, ki so narejeni iz 100-odstotnega sadja. Prav tako so vse bolj priljubljeni sladoledi brez laktoze in veganski sladoledi.

V katerem delu Slovenije pa je sladoled najbolj priljubljen? Če je še lani veljalo, da so Mariborčani bolj sladkosnedi od Ljubljančanov, se je ta trend letos obrnil. Ljubljančani so namreč v letošnjem letu naročili kar trikrat več sladke zmrzline kot Mariborčani. Sladoled je sicer izjemno priljubljen tudi pri Koprčanih in Izolčanih, sledijo jim Domžalčani in nato Kranjčani.