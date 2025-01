Na Slavniku sunki burje dosegajo hitrosti do 150 kilometrov na uro

Danes zjutraj so najmočnejše sunke burje izmerili na Slavniku (151 kilometrov na uro), na Sviščakih (128 kilometrov na uro) in na Nanosu (111 kilometrov na uro). Na oceanografski boji pred Piranom so sunke burje dosegli hitrost 80 kilometrov na uro, največja višina valov pa med 1,5 in dva metra.

Zaradi močnega vetra je je zaprta primorska avtocesta med priključkoma Kastelec in Kozina v smeri Ljubljane. Obvoz je po regionalni cesti Kastelec–Kozina, poroča Prometno-informacijski center. Na vipavski hitri cesti med Nanosom in Ajdovščino ter na regionalni cesti Vipava–Ajdovščina velja prepoved za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.

Danes bo sicer v vzhodni, južni in v osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, drugod bo precej jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od –2 do 3, na Goriškem in ob morju okoli 6 stopinj Celzija.

Jutri bo pretežno jasno. Veter bo v notranjosti oslabel, na Primorskem pa bo še pihala zmerna do močna burja, ki bo zvečer začela slabeti. Najnižje jutranje temperature bodo od –8 do –3, v alpskih dolinah do –12, v krajih z burjo okoli 0, najvišje dnevne od –1 do 3, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.