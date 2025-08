Kako s pomočjo prstnih odtisov izsledijo kriminalce?

Tako kot ima vsaka zebra edinstven progast vzorec, tako ima vsak človek edinstvene prstne odtise. In te preiskovalci iščejo na prizoriščih kaznivih dejanj. Strokovnjaki Nacionalnega forenzičnega laboratorija pa najdenim in zavarovanim sledem na terenu v bazi podatkov skušajo najti lastnika, torej izslediti storilca kaznivega dejanja.

"Smo pri delovni postaji sistema AFIS, računalniškega sistema za preiskave prstnih sledi in prstnih odtisov. Na zaslonu imava sliko. Prstna sled, ki je bila najdena na kraju kaznivega dejanja, na desni strani pa imamo prstni odtis in ugotavljamo, ali gre za ujemanje," razloži Andrej Gerjevič iz Nacionalnega forenzičnega laboratorija.

Sistem AFIS išče povezavo med sledjo in katerimkoli od prstov ljudi, ki so v bazi, kajti vsak prst ima svoje značilnosti. "Pri isti osebi se potek papilarnih linij razlikuje na vseh desetih prstih. Tele črne črte so papilarne linije, se pravi to, kar vidimo na površini blazinic naših prstov. Nas zanimajo tako imenovane morfološke značilnosti, se pravi tisto, kar predstavlja nekakšen odmik od normalnega poteka papilarne linije, se pravi povsod tam, kjer se papilarna linija konča ali razcepi, štejemo to za morfološko značilnost in razporeditev teh morfoloških značilnosti se med ljudmi razlikuje," še pojasni Gerjevič.