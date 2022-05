Na Slovaško odhaja prvi 101 pripadnik Slovenske vojske

V Vojašnici Edvarda Peperka v Mostah je potekala slovesnost pred odhodom prvega kontingenta na misijo Aktivnosti okrepljene pozornosti na Slovaško. V prvi fazi na Slovaško, v kraj Lešt, odhaja 101 pripadnik Slovenske vojske.

Vlada Republike Slovenije je marca letos sprejela namero o sodelovanju skupno do 200 pripadnikov Slovenske vojske, vključno z nacionalnim podpornim elementom in štabnim osebjem, v Natovi bojni skupini na Slovaškem v okviru Aktivnosti okrepljene pozornosti (eVA), z možnostjo rotacij. "Glavnino kontigenta Slovenske vojske, ki bo deloval na Slovaškem, predstavlja lahka motorizirana pehotna četa, ki jo zagotavlja 1. brigada Slovenske vojske," so sporočili z vojske in dodali, da bodo bataljonsko bojno skupino poleg Slovenije sestavljale Češka, ki bo poveljevala skupini, Nemčija, Nizozemska, Poljska in ZDA.

Na slovesnosti je pripadnike in njihove družine nagovoril poveljnik sil SV generalmajor Miha Škerbinc in se zahvalil za njihovo hitro pripravo. "Kdo drug kot vojak zna podrediti svoje interese potrebam ljudi in države," je med drugim dejal. Slovenska vojska sicer deluje v 11 misijah. Do danes je bilo na 28 mednarodnih operacij in misij napotenih 14786 pripadnikov in pripadnic SV, so še sporočili s Slovenske vojske.