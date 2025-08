Na slovenskem konzulatu v Trstu žaljiv napis

Primer preiskuje italijanska policijska agencija Digos, pristojna za preiskavo občutljivih zadev, ki se nanašajo na terorizem, organizirani kriminal in hujše zločine.

Napis so odstranili, konzulat pa je o incidentu obvestil policijo, ki je začela preiskavo. Preiskovalci nameravajo pregledati posnetke nadzornih kamer, na podlagi katerih bodo morda lahko identificirali storilce.

Na plakatu, napisanem z roko s flomastrom in pritrjenem z rdečim lepilnim trakom na tablo vhodnih vrat konzulata, je pisalo "Consolato dei Slavi di merda" (Konzulat usranih Slovanov oz. Slovencev).

"Upam, da bodo pristojni organi razkrili storilce tega zavržnega dejanja," je po pisanju Primorskega dnevnika dejal slovenski generalni konzul v Trstu Gregor Šuc.

Konzul Peter Golob je po pisanju Primorskega dnevnika dejal, da jih je neprijeten dogodek presenetil. "Ko bodo preiskovalci razkrili storilce, bomo lahko ugotavljali, katere so bile njihove namere. Trenutno je težko ugibati, ali je šlo za politično motivirano dejanje ali pa le za izredno nespametno potezo, saj je med drugim jasno označeno, da na območju delujejo varnostne kamere," je še dejal Golob.

Slovenska senatorka v Rimu Tatjana Rojc pa je poudarila, da gre za ponoven izbruh etničnega sovraštva. V sporočilu za javnost je še zapisala, da verjame, da bodo institucije znale zastopati civilno skupnost Tržačanov vseh jezikov in tradicij, obsodile dejanje sovraštva in izrazile solidarnost s prijateljsko državo in žaljeno slovensko manjšino.

Na generalnem konzulatu v Trstu v preteklosti ne pomnijo podobnega dogodka, še piše Primorski dnevnik.