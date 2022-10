Na slovenskem morju številni vojaki, poteka vaja Ladja 22

Na vaji sodelujejo pripadniki 430. mornariškega diviziona z ladjo Ankaran, z zračno podporo vojaških letal PC-9, vojaških in policijskih helikopterjev in pripadniki Specialne enote policije ter Specializirane enote vojaške policije.

Vaja Ladja 22 je del niza vaj Preskok 2022, ki jih Slovenska vojska (SV) izvaja med 12. septembrom in 21. oktobrom.

Moto letošnjega niza vaj PRESKOK, izpostavlja bojni značaj, profesionalnost in osnovno poslanstvo Slovenske vojske, ki je obramba domovine, so zapisali v SV in dodali, da je kredibilno in uspešno odvračanje nujno za suverenost in prostorsko celovitost ter interese Slovenije.