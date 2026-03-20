Slovenija

Na slovenski gimnaziji pregledi z detektorjem kovin

Ljubljana , 20. 03. 2026 10.08 pred 1 uro 1 min branja 45

Avtor:
Anja Kralj
Detektor kovin v šoli

Gimnazija Ledina v Ljubljani je uvedla nekoliko nenavaden ukrep. Dijake odslej pregledujejo z detektorji kovine. Na šoli pojasnjujejo, da s pregledi dodatno zagotavljajo, da dijaki med preverjanji znanja pri sebi nimajo elektronskih naprav.

Ravnateljica gimnazije Ledina Helena Osterman je potrdila, da bodo na ljubljanski gimnaziji Ledina dijake pregledovali tudi z detektorjem kovin. 

FOTO: Shutterstock

Kot je pojasnila, pregled uvajajo kot možnost dodatnega zagotavljanja, da dijaki pred začetkom pisnega ocenjevanja znanja (testi) pri sebi nimajo mobilnih telefonov in drugih naprav, ki omogočajo povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem.

Vprašanja smo naslovili tudi na pristojno ministrstvo in zavod za šolstvo. 

ledina gimnazija pregled

KOMENTARJI45

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Abica
20. 03. 2026 11.20
To bi morali na faksih uvesti, kjer so studenti mnogo pred profesorji oziroma asistenti pri goljufanju
LeviTUMOR
20. 03. 2026 11.20
A je že tok balkana tam, da obstaja strah, da jih velik že iz noži in pištolami pride k pouku?
peT99
20. 03. 2026 11.11
Pravne posledice tega ukrepa so ena stvar, bistvo pa je drugje: šola bi morala otroke učiti predvsem, kako razmišljati, ne pa jih siliti v dinozavrske programe, kjer je cilj samo to, da si zapomnijo predpisano snov. Če je sistem postavljen tako, da je glavni problem, kako dijaku preprečiti uporabo telefona, potem je nekaj narobe že pri samem načinu poučevanja. Namen šole ne bi smel biti nadzor in lovljenje, ampak razvijanje glave, presoje, logike in sposobnosti samostojnega razmišljanja. Znanje ni to, kar našteješ na pamet, ampak to, kar znaš razumeti in uporabiti....
Wolfman
20. 03. 2026 11.08
A v parlamentu se že testira poslance na test prepovedanih drog?
Davorin Trstenjak
20. 03. 2026 11.06
naslednja faza uvedba pendreka
peT99
20. 03. 2026 11.05
Slabo premišljen ukrep - imel bo direktne negativne posledice na učence, posredne posledice pa bo čutila šola, saj ukrep tak kot je po vsej verjetnosti ni ustaven.
2fast4
20. 03. 2026 11.04
da se ne bo kdo znašel v kazenskem postopku nehote...
Sly1
20. 03. 2026 11.04
Obvezen test na droge v parlamentu prvo to
mertseger
20. 03. 2026 11.02
Motilec signala v razred pa ne bo nobenega signala
punkracij
20. 03. 2026 10.59
Bo to prineslo kaj višji nivo znanja,predvidevam,da ne.
ecoliqua
20. 03. 2026 10.59
Moj otrok nima depresije stresa pritiskov blamiranja żaljenja od kar smo se preselili v drugo drżavo....sem se mal zamislil o šolah v Sloveniji!!
gongash
20. 03. 2026 11.01
Zamisli se tudi nad starši, ki ne znajo vzgajati ozrok
gongash
20. 03. 2026 10.58
Edino pravilno. To bi morali uvesti na vsaki šoli. Tudi na osnovnih šolah in fakuktetah.
Bebo2
20. 03. 2026 10.57
pravilno!
Mclaren
20. 03. 2026 10.53
Umrl bom od smeha
peT99
20. 03. 2026 10.53
Detektor kovin je lahko kvečjemu ozek ukrep proti telefonom, ni pa dober znanstveni odgovor na problem AI. Kot glavni ukrep je slab, ker ima nizko konstruktno veljavnost, nejasno učinkovitost, lahko poveča testno anksioznost, oslabi občutek pravičnosti in zaupanja ter preusmeri pozornost stran od bistvenega: kako oblikovati ocenjevanje, ki meri razumevanje tudi v svetu, kjer AI obstaja. Če je problem AI, mora biti rešitev boljše ocenjevanje — ne policijski pregled. In to so naši akademiki ? Groza kdo vodi šole....
peT99
20. 03. 2026 10.54
Učitelji in šole naj zavihajo rokave in preverjanje, učenje prilagodijo svetu kjer AI obstaja - ker obstaja. Vem, za tak ukrep je potrebno začeti delati.... ne samo stavkati.
gongash
20. 03. 2026 11.00
Res? In zakaj je to slab ukrep? Ker so starši nesposobni mora biti učitelj starš? Ne hvala
peT99
20. 03. 2026 11.04
Neverjetno, razložim in utemeljim svoje prepričanje, ti pa sprašuješ o razlogih ? Morda bi moral ti nazaj v šolo ?
JApajaDAja
20. 03. 2026 10.51
...in "oni drugi "nas bodo nadzorovali, preverjali, prisluškovali....je včeraj izustil pv burekjem.....
Hugh_Mungus
20. 03. 2026 10.45
Edino pravilno. Enako bi morali na fakultetah. Vsi imajo neke skrivne slušalke in pametne ure za plonkanje
Resnica26
20. 03. 2026 10.43
Ko sem jaz prepisoval v soli sem dobil kredo direkt v celo. In to z desetih metrov.
daiči
20. 03. 2026 10.45
a je pol prfoksa pikado metala u prostmu cajti..
odlekiran
20. 03. 2026 11.18
Haha jest pa šop ključev:)
daiči
20. 03. 2026 10.41
pravilno, pa ne sam to. pred pricetkom testa, bi mogl jt u razrd sam u kratkh rokavh, pa na hlačah žepe vn obrnjene, pa brez torbe, sam en kemičn, ja tko to je dons k maš to veleumno umetno inteligenco. drgač nj pa šole kr ukinejo, ker umetna int ma na vsak vprašanje odgovor. dons vsak vse ve če ma telefon pr seb. telefon ma pa vsak pr seb, edin dojenčki ne.
peT99
20. 03. 2026 10.44
Ni čisto tako - AI bo laiku naredil več škode kot koristi, hitro se vidi komu produkt naredi AI in kdo naredi produkt boljši zaradi pomoči AI. Tako izjavo, ko si podal, da lahko le nekdo ki je neuk na temu področju, se ga boji...
daiči
20. 03. 2026 10.50
lej u šolah gre za splošno izobrazbo, in vso to splošno izobrazbo ti tud ai loh zagotovi če jo sprašuješ. konkretno uporabno znanje pa dobiš z dellom
peT99
20. 03. 2026 10.40
Srednji vek - namesto da bi mlade učili efektivne uporabe AI - se gredo preprečevanje uporabe in analogno preverjanje znanja... 🤣 potem se bo pa nekdo čudil, ko bo nekdo na nekem položaju razmišljal analogno, tako kot to počnejo sedaj... 😂
peT99
20. 03. 2026 10.41
Ne saj je jasno - velika večina profesorjev žiovi na stari slavi. Ne sprejema novih znanj in načinov razmišljanja. Evolucija bo te dinozavre umaknila.
daiči
20. 03. 2026 10.46
ja za svoje lepe plače se fejst bojijo, to kr oni vejo je za umetno inteligenco plunk u morje
Hugh_Mungus
20. 03. 2026 10.47
J? Ti bi se zanašal na par tehnoloških gigantov namesto na lastne možgane? Ko ni interneta boš pa pamet dobil od kod? Ali pa ko se odločijo, da boš lahko AI koristil le še proti plačilu, pa še takrat šele po poslušanju 60 sekund reklam. Gledati je treba malo dlje in širše od trenutne lagodnosti
