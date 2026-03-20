Na slovenski gimnaziji pregledi z detektorjem kovin

Ravnateljica gimnazije Ledina Helena Osterman je potrdila, da bodo na ljubljanski gimnaziji Ledina dijake pregledovali tudi z detektorjem kovin.

Kot je pojasnila, pregled uvajajo kot možnost dodatnega zagotavljanja, da dijaki pred začetkom pisnega ocenjevanja znanja (testi) pri sebi nimajo mobilnih telefonov in drugih naprav, ki omogočajo povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem.

Vprašanja smo naslovili tudi na pristojno ministrstvo in zavod za šolstvo.