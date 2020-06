Na slovenski Obali se s prihodnjim tednom uradno pričenja kopalna sezona

S ponedeljkom se odpira večina plaž in kopališč na slovenski Obali, tudi kopališče v Žusterni, plaža na Svetilniku v Izoli in plaža v Portorožu, kjer je že ta konec tedna veliko kopalcev. Nad priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje, da morajo tudi na plaži vzdrževati varnostno razdaljo in v sanitarijah nositi masko, pa kopalci niso pretirano navdušeni.