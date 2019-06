Na avtocesti zapeljal v napačno smer in nato obrnil

Promet je povečan na cestah proti večjim mestom zaradi jutranje prometne konice. Sicer pa zastoji nastajajo na štajerski avtocesti pred zaporo med priključkoma Šentrupert in Vransko proti Ljubljani (vožnja se podaljša za 15–20 minut), na primorski avtocesti pred zaporo med razcepom Nanos in priključkom Senožeče proti Kopru (vožnja se podaljša za 45–50 minut) ter na podravski avtocesti med počivališčem Podlehnik in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški.