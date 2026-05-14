Na slovenskih avtocestah lahko pričakujemo večje prometne obremenitve

Vnebohod je dela prost dan na Hrvaškem, v Avstriji, večjem delu Nemčije in Švice ter na Poljskem, zato se bo že v dopoldanskih urah povečal promet iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški. V obratni smeri pa povečan promet pričakujejo v nedeljo, predvsem v popoldanskih urah, ko se bodo turisti vračali proti Avstriji in Italiji, so pred današnjim praznikom opozorili na Agenciji za varnost prometa in Darsu.

Praznik Gospodovega vnebohoda kristjani praznujejo štirideset dni po veliki noči. Po svetopisemskem zapisu se je namreč Jezus 40 dni po vstajenju, ki se ga verniki spominjajo na veliko noč, prikazoval učencem in izbranim pričam, preden je odšel v nebo.

Na agenciji voznikom priporočajo, da se na pot odpravijo pravočasno, spremljajo aktualne prometne informacije in se, če je mogoče, izognejo nenujnim potem v času največjih prometnih obremenitev.

Največ prometnih obremenitev na agenciji pričakujejo na ustaljenih tranzitnih koridorjih od severa proti jugu države. Na gorenjski avtocesti bodo zastoji nastajali predvsem pred predorom Karavanke v smeri Slovenije ob začetku podaljšanega vikenda ter v obratni smeri ob vračanju turistov. Promet bodo dodatno upočasnjevala dela pri priključku Hrušica ter zoženi prometni pasovi med Kranjem in Naklim.

Močno obremenjeni bosta tudi štajerska avtocesta in podravska avtocesta na relaciji Šentilj-Maribor-Gruškovje, kjer se pričakuje povečan tranzitni promet proti Hrvaški, ter med Domžalami in Zadobrovo, kjer potekajo gradbena dela. Povečana gostota prometa bo tudi na ljubljanskem obroču, predvsem na zahodni ljubljanski obvoznici med predorom Šentvid in Brezovico, kjer se tranzitni promet združuje z dnevnimi prometnimi tokovi.

Na primorski avtocesti pričakujejo zastoje med Ravbarkomando in Postojno, kjer promet dodatno upočasnjujejo obsežna vzdrževalna dela, delovne zapore in zoženi prometni pasovi.

Ker na izpostavljenih odsekih na skoraj vseh avtocestnih krakih potekajo obsežna vzdrževalna dela in prometne zapore, na agenciji voznike pozivajo tudi k dodatni previdnosti, strpni vožnji in doslednemu upoštevanju prometnih predpisov ter prometne signalizacije.