Slovenija

Na slovenskih avtocestah lahko pričakujemo večje prometne obremenitve

Ljubljana, 14. 05. 2026 06.07 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA N.V.
Zastoji na ljubljanski obvoznici

Kristjani zaznamujejo praznik Gospodovega vnebohoda. To je poleg velike noči in binkošti eden izmed najpomembnejših krščanskih praznikov, ki je v nekaterih evropskih državah tudi dela prost dan, zato je na slovenskih avtocestah in hitrih cestah že dopoldne pričakovati zgostitve prometa proti Hrvaški.

Praznik Gospodovega vnebohoda kristjani praznujejo štirideset dni po veliki noči. Po svetopisemskem zapisu se je namreč Jezus 40 dni po vstajenju, ki se ga verniki spominjajo na veliko noč, prikazoval učencem in izbranim pričam, preden je odšel v nebo.

Vnebohod je dela prost dan na Hrvaškem, v Avstriji, večjem delu Nemčije in Švice ter na Poljskem, zato se bo že v dopoldanskih urah povečal promet iz smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški. V obratni smeri pa povečan promet pričakujejo v nedeljo, predvsem v popoldanskih urah, ko se bodo turisti vračali proti Avstriji in Italiji, so pred današnjim praznikom opozorili na Agenciji za varnost prometa in Darsu.

Gneča na avtocesti
FOTO: Bobo

Na agenciji voznikom priporočajo, da se na pot odpravijo pravočasno, spremljajo aktualne prometne informacije in se, če je mogoče, izognejo nenujnim potem v času največjih prometnih obremenitev.

Največ prometnih obremenitev na agenciji pričakujejo na ustaljenih tranzitnih koridorjih od severa proti jugu države. Na gorenjski avtocesti bodo zastoji nastajali predvsem pred predorom Karavanke v smeri Slovenije ob začetku podaljšanega vikenda ter v obratni smeri ob vračanju turistov. Promet bodo dodatno upočasnjevala dela pri priključku Hrušica ter zoženi prometni pasovi med Kranjem in Naklim.

Močno obremenjeni bosta tudi štajerska avtocesta in podravska avtocesta na relaciji Šentilj-Maribor-Gruškovje, kjer se pričakuje povečan tranzitni promet proti Hrvaški, ter med Domžalami in Zadobrovo, kjer potekajo gradbena dela. Povečana gostota prometa bo tudi na ljubljanskem obroču, predvsem na zahodni ljubljanski obvoznici med predorom Šentvid in Brezovico, kjer se tranzitni promet združuje z dnevnimi prometnimi tokovi.

Na primorski avtocesti pričakujejo zastoje med Ravbarkomando in Postojno, kjer promet dodatno upočasnjujejo obsežna vzdrževalna dela, delovne zapore in zoženi prometni pasovi.

Ker na izpostavljenih odsekih na skoraj vseh avtocestnih krakih potekajo obsežna vzdrževalna dela in prometne zapore, na agenciji voznike pozivajo tudi k dodatni previdnosti, strpni vožnji in doslednemu upoštevanju prometnih predpisov ter prometne signalizacije.

Zapustila svojo triletno hčer, oče jo je odpeljal na drug konec sveta
Največje zmote o poporodnem telesu, ki škodijo ženskam
Podaljšano dojenje: kaj se po dveh letih dojenja dogaja z ženskim telesom?
Pri 43 letih bo prvič postal očka
92-letnica navdušila v visokih petah in drzni obleki
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo izvirni, bike čaka mirnejši tempo
Kje živijo najlepši ljudje? Razkrivamo seznam najbolj privlačnih narodov
Hlače, ki optično podaljšajo vaše noge
Tehtala je več kot 108 kilogramov in nosila številko 52, poglejte jo danes
Katera živila spodbujajo prebavo in zmanjšujejo vnetja v telesu?
Zdravniki so ji rekli, da ima 'lahkega' raka. Pozabila je, da ima očeta, in končala na invalidskem vozičku
Zakaj zboleva vse več mladih? Glavni razlog bi lahko predstavljavljala prekomerna telesna teža
Zlato spet v modi: ta evropska država kupuje več kot Kitajska
Izračun: stroški najema in kredita v Ljubljani. Kaj se bolj splača?
Pozabite na ta mit o službah, saj ne deluje
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Po 20 letih njeni boki še vedno ne lažejo
Izgubljen listek na hrvaški avtocesti: kaj zdaj?
Resnica o vrhunskem seksu: to premaga vsako tehniko
Se še spomnite Conchite Wurst? Danes ga boste komaj prepoznali
Tukaj je kraljica Elizabeta II. pila čaj: vila ob morju naprodaj
Nova pravila EU o potovanju s hišnimi ljubljenčki, ki jih morate poznati
Ljudje množično prinašali ptičje mladiče v veterino
Najboljša drevesa za vrt: te vrste izboljšajo zrak in hladijo okolico
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Pica palačinka iz pečice
Sladice naših babic, ki jih danes znova obožujemo
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Otroška igra
Kmetija
Kavarna na Balkanu
Blanca
