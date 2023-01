Na slovenskih cestah lani umrlo za četrtino manj udeležencev

Praznični dnevi, od 17. do 31. decembra 2022, so po trenutnih podatkih na slovenskih cestah minili brez smrtnih žrtev. Tudi podatki za leto 2022, ki so sicer začasni in neuradni, trenutno kažejo na četrtino manj smrtnih žrtev kot leto poprej. Največje izboljšanje po besedah Agencije za varnost prometa je opaziti pri voznikih enoslednih motornih vozil, pa tudi pri potnikih in voznikih osebnih avtomobilov. Uradni podatki bodo sicer predstavljeni predvidoma februarja.

V lanskem letu, od 1. januarja do 31. decembra 2022, je na slovenskih cestah umrlo 85 udeležencev cestnega prometa oziroma 29 manj kot v lanskem primerjalnem obdobju, kar predstavlja zmanjšanje za 25,5 odstotka, so sporočili z Agencije za varnost prometa. Glede na vrsto udeleženca je umrlo 23 voznikov osebnega avtomobila (lani 32), 14 voznikov enoslednega motornega vozila (lani 33), devet potnikov (lani 14 ), 13 pešcev (lani 15), šest voznikov tovornega vozila (lani pet), dva voznika e-skiroja (lani nihče) in 12 kolesarjev, od tega dva na e-kolesu (lani 10). Največje zmanjšanje smrtnih žrtev, za kar 58 odstotkov, pri voznikih enoslednih motornih vozil Zmanjšanje števila umrlih je opaziti v skoraj vseh večjih kategorijah udeležencev. Največje zmanjšanje, za kar 58 odstotkov, je opaziti pri voznikih enoslednih motornih vozil. Sledijo kategorije potniki, kjer beležijo 36 odstotkov manj smrtnih žrtev, vozniki osebnih avtomobilov, med katerimi je bilo 28 odstotkov manj umrlih, in pešci, kjer beležijo za 14 odstotkov manj smrtnih žrtev. icon-expand Prometna nesreča FOTO: Thinkstock Število umrlih se je povečalo pri kolesarjih, saj jih je v letošnjem letu umrlo 20 odstotkov več in pri voznikih e-skirojev, saj so letos zabeležili prvi dve smrtnih žrtvi. Najpogostejša vzroka za nastanek prometnih nesreč s smrtnim izidom sta bila nepravilna stran oz. smer vožnje (36 umrlih) ter neprilagojena hitrost (27 umrlih). Stopnja uporabe varnostnega pasu pri voznikih osebnih avtomobilov je znašala 65 odstotkov. Od 23 umrlih voznikov osebnih avtomobilov jih je 15 uporabljalo varnostni pas. V celotnem letu 2021 je stopnja uporabe znašala 56 odstotkov. Pri devetih umrlih potnikih v osebnih vozilih je stopnja uporabe znašala prav tako 66 odstotkov (šest od devetih potnikov je bilo pripetih). Pri kolesarjih je bila stopnja uporabe zaščitne čelade 50-odstotna. Od 12 umrlih kolesarjev jih je šest uporabljalo kolesarsko čelado (umrli otrok na kolesu ni uporabljal čelade). Ustrezne zaščitne čelade nista imela niti voznika e-skiroja. Vseh 14 umrlih voznikov enoslednih motornih vozil je uporabljalo zaščitno čelado, zaščitno čelado je uporabljal tudi umrli potnik na motornem kolesu. Povzročitelji prometne nesreče pod vplivom alkohola Do 31. decembra 2022 so povzročitelji prometnih nesreč pod vplivom alkohola povzročili 1.542 prometnih nesreč oz. dva odstotka več kot v lanskem primerjalnem obdobju. Navkljub povečanju števila prometnih nesreč pa v Agenciji za varnost prometa beležijo kar 55-odstotno zmanjšanje smrtnih žrtev, letos je umrlo 17, lani kar 38 oseb. Zabeležili so tudi manj lažjih telesnih poškodb in več težjih telesnih poškodb.