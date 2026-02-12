Na slovenskih cestah leta 2025 umrlo 25 ljudi več kot leto pred tem

Kot je na današnji novinarski konferenci dejala vršilka dolžnosti direktorice Agencije za varnost prometa (AVP) Saša Jevšnik Kafol, je bilo poslabšanje statistike smrtnih žrtev kljub dolgoročnemu trendu zmanjševanja presenečenje. Izrazit porast smrtnih žrtev so zabeležili predvsem v poletnih mesecih, pri čemer je bil julij najbolj smrtonosen mesec v zadnjem desetletju, saj je v prometnih nesrečah umrlo 25 oseb. V tem mesecu se je zgodila tudi najhujša prometna nesreča na slovenskih cestah, ko je na štajerski avtocesti življenje izgubilo pet oseb.

Po navedbah Jevšnik Kafolove vzroki za prometne nesreče v letu 2025 ostajajo enaki kot v zadnjih letih, hkrati pa je opozorila na dejavnike tveganja, in sicer zlasti na uporabo različnih motilcev pozornosti med vožnjo, kot so mobilni telefoni. Na AVP so zaznali tudi porast oseb, ki med vožnjo niso bile pripete z varnostnim pasom.

V lanskem letu so zabeležili porast smrtnih žrtev med vozniki enoslednih motornih vozil, ki jih je bilo 30, kar je 17 več kot leta 2024. Med lani umrlimi je bilo 26 motoristov, trije vozniki mopeda in en voznik mopeda do 25 kilometrov na uro.