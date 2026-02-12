Naslovnica
Slovenija

Na slovenskih cestah leta 2025 umrlo 25 ljudi več kot leto pred tem

Ljubljana, 12. 02. 2026 15.43 pred 3 dnevi 2 min branja 5

Avtor:
STA L.M.
Promet na Gorenjski AC

V letu 2025 je na slovenskih cestah umrlo 93 ljudi, kar je 25 več kot leta 2024, ko so ceste terjale 68 smrtnih žrtev. Po številu žrtev v lanskem letu izstopajo predvsem motoristi, med glavnimi vzroki pa ostajajo zlasti neprilagojena hitrost, vožnja po napačnem voznem pasu in vožnja pod vplivom alkohola in drog.

Kot je na današnji novinarski konferenci dejala vršilka dolžnosti direktorice Agencije za varnost prometa (AVP) Saša Jevšnik Kafol, je bilo poslabšanje statistike smrtnih žrtev kljub dolgoročnemu trendu zmanjševanja presenečenje. Izrazit porast smrtnih žrtev so zabeležili predvsem v poletnih mesecih, pri čemer je bil julij najbolj smrtonosen mesec v zadnjem desetletju, saj je v prometnih nesrečah umrlo 25 oseb. V tem mesecu se je zgodila tudi najhujša prometna nesreča na slovenskih cestah, ko je na štajerski avtocesti življenje izgubilo pet oseb.

Po navedbah Jevšnik Kafolove vzroki za prometne nesreče v letu 2025 ostajajo enaki kot v zadnjih letih, hkrati pa je opozorila na dejavnike tveganja, in sicer zlasti na uporabo različnih motilcev pozornosti med vožnjo, kot so mobilni telefoni. Na AVP so zaznali tudi porast oseb, ki med vožnjo niso bile pripete z varnostnim pasom.

V lanskem letu so zabeležili porast smrtnih žrtev med vozniki enoslednih motornih vozil, ki jih je bilo 30, kar je 17 več kot leta 2024. Med lani umrlimi je bilo 26 motoristov, trije vozniki mopeda in en voznik mopeda do 25 kilometrov na uro.

Motorist
Motorist
FOTO: Shutterstock

Vodja sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi Ivan Kapun je dejal, da so policisti zabeležili 1400 primerov neuporabe zaščitne čelade, večinoma pri mladoletnih osebah, ki se prevažajo z mopedi. Kot problematično je navedel "folkloro zbiranja teh mopedistov in izzivanja policistov". "Cesta ni primeren kraj za tako postavljanje pred svojimi vrstniki in pred komerkoli že. Ker so v teh nesrečah večinoma udeleženi mladoletniki, gre za zelo tragične nesreče," je povedal.

Med statističnimi regijami z umrlimi udeleženci v letu izstopa savinjska regija, kjer je bilo 23 smrtnih žrtev, v primerjavi z letom 2024 pa se je stanje prometne varnosti močno poslabšalo tudi v posavski regiji. Največ prometnih nesreč se zgodi v naseljih, in sicer so tam, kjer je zgoščen promet, zabeležili več kot 63 odstotkov vseh primerov prometnih nesreč. Na AVP so ugotovili tudi, da je bilo največ smrtnih žrtev ob koncih tedna, pri čemer so alkoholizirani vozniki in vozniki pod vplivom prepovedanih substanc povzročili tretjino vseh prometnih nesreč.

Jevšnik Kafolova in Kapun sta si bila enotna, da je osrednji cilj državnih institucij in udeležencev na cesti, da na slovenskih cestah ne bi umrl nihče. Obenem je Kapun izpostavil, da bi si na policiji želeli več sodelovanja med institucijami. Prav tako je izrazil željo po spremembah za bolj učinkovito delo na področju zakonodaje, tako prometne kot prekrškovne. Omenil je tudi poenostavitev postopkov in razbremenitev administrativnega dela.

prometne nesreče smrtne žrtve varnost promet
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mihael12
12. 02. 2026 20.54
Za te prometnovarnostne strokovnjake je vsakoletno štetje mrtvih na cestah en navaden biznis in vsako leto tolmačijo kako in kaj. Kriva je pa seveda neprimerna hitrost. Namesto tega pametovanja naj gredo raje na cesto in naredijo red. Predvsem pa naj nehajo dajati potuho motoristom, ki vijugajo po cesti, vozijo čez polno črto, se vrivajo na križiščih, prehitevajo tam kjer je nevarno...
Odgovori
+1
1 0
Mihael12
12. 02. 2026 21.06
Če njihovi podatki držijo. potem je več kot 30% mrtvih motoristov. Delež prometnega dela motornih koles ja lani znašal le slab odstotek prevoženhih kilometrov vse vozil na državnih cestah. Torej kateri način vožnje je nevaren?
Odgovori
+1
1 0
Castrum
12. 02. 2026 17.55
To pomeni 30% več!!!
Odgovori
+4
4 0
JApajaDAja
12. 02. 2026 16.55
slo ceste so nevarna parkirišča......
Odgovori
+5
5 0
Vera in Bog
12. 02. 2026 15.51
Kljub nešteto radarjem ?!
Odgovori
+2
2 0
