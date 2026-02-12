Na slovenskih cestah leta 2025 umrlo 25 ljudi več kot leto pred tem

Kot je na današnji novinarski konferenci dejala vršilka dolžnosti direktorice Agencije za varnost prometa (AVP) Saša Jevšnik Kafol, je bilo poslabšanje statistike smrtnih žrtev kljub dolgoročnemu trendu zmanjševanja presenečenje. Izrazit porast smrtnih žrtev so zabeležili predvsem v poletnih mesecih, pri čemer je bil julij najbolj smrtonosen mesec v zadnjem desetletju, saj je v prometnih nesrečah umrlo 25 oseb. V tem mesecu se je zgodila tudi najhujša prometna nesreča na slovenskih cestah, ko je na štajerski avtocesti življenje izgubilo pet oseb.
Po navedbah Jevšnik Kafolove vzroki za prometne nesreče v letu 2025 ostajajo enaki kot v zadnjih letih, hkrati pa je opozorila na dejavnike tveganja, in sicer zlasti na uporabo različnih motilcev pozornosti med vožnjo, kot so mobilni telefoni. Na AVP so zaznali tudi porast oseb, ki med vožnjo niso bile pripete z varnostnim pasom.
V lanskem letu so zabeležili porast smrtnih žrtev med vozniki enoslednih motornih vozil, ki jih je bilo 30, kar je 17 več kot leta 2024. Med lani umrlimi je bilo 26 motoristov, trije vozniki mopeda in en voznik mopeda do 25 kilometrov na uro.
Vodja sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi Ivan Kapun je dejal, da so policisti zabeležili 1400 primerov neuporabe zaščitne čelade, večinoma pri mladoletnih osebah, ki se prevažajo z mopedi. Kot problematično je navedel "folkloro zbiranja teh mopedistov in izzivanja policistov". "Cesta ni primeren kraj za tako postavljanje pred svojimi vrstniki in pred komerkoli že. Ker so v teh nesrečah večinoma udeleženi mladoletniki, gre za zelo tragične nesreče," je povedal.
Med statističnimi regijami z umrlimi udeleženci v letu izstopa savinjska regija, kjer je bilo 23 smrtnih žrtev, v primerjavi z letom 2024 pa se je stanje prometne varnosti močno poslabšalo tudi v posavski regiji. Največ prometnih nesreč se zgodi v naseljih, in sicer so tam, kjer je zgoščen promet, zabeležili več kot 63 odstotkov vseh primerov prometnih nesreč. Na AVP so ugotovili tudi, da je bilo največ smrtnih žrtev ob koncih tedna, pri čemer so alkoholizirani vozniki in vozniki pod vplivom prepovedanih substanc povzročili tretjino vseh prometnih nesreč.
Jevšnik Kafolova in Kapun sta si bila enotna, da je osrednji cilj državnih institucij in udeležencev na cesti, da na slovenskih cestah ne bi umrl nihče. Obenem je Kapun izpostavil, da bi si na policiji želeli več sodelovanja med institucijami. Prav tako je izrazil željo po spremembah za bolj učinkovito delo na področju zakonodaje, tako prometne kot prekrškovne. Omenil je tudi poenostavitev postopkov in razbremenitev administrativnega dela.
