Na slovenskih cestah zastoji tudi zaradi večjega števila prometnih nesreč

Zaprt je tudi prehitevalni pas na pomurski avtocesti med Lenartom in pokritim vkopom Močna proti Mariboru. Zaradi nesreče je zaprta cesta med Mengšem in Mostami v Mengšu. Promet je trenutno urejen izmenično enosmerno na cesti med Šmarjami pri Jelšah in Rogaško Slatino v Mestinju (v križišču za Podčetrtek).

A1-E57, Maribor - vzhodna obvoznica A1, Maribor - vzhodna obvoznica, med priključkom Zrkovci in razcepom Dragučova v smeri Šentilja, Avstrije sta zaradi del zaprta vozni in prehitevalni pas.

A2-E61, Ljubljana - Karavanke A2, Ljubljana - Karavanke, med razcepom Koseze in predorom Šentvid v smeri Jesenic gost promet z zastoji. V dolžini 1 km in 100 m.

A2-E61, Karavanke - Ljubljana A2, Karavanke - Ljubljana, med priključkom Lesce in počivališčem Radovljica v smeri Ljubljane gost promet z zastoji. V dolžini 1 km in 200 m.

A1-E61, E70, Ljubljana - Koper A1, Ljubljana - Koper, med priključkom Unec in počivališčem Ravbarkomanda v smeri Kopra gost promet z zastoji. V dolžini 2 km in 200 m.

A1-E57, Maribor - Ljubljana A1, Maribor - Ljubljana, med priključkom Šentrupert in cestninsko postajo Vransko v smeri Ljubljane je območje zastojev v dolžini 5 km in 200 m.

Zaradi del je na gorenjski avtocesti v predoru Šentvid zaprt vozni pas proti Kranju, zaprt je tudi izvoz Šentvid iz Kosez na Celovško cesto.

Zaradi snemanja vozišča bo na primorski avtocesti od Senožeč do Razdrtega proti Ljubljani pomična zapora prehitevalnega pasu. Čez dan lahko nastanejo zastoji.

Zaradi posledic neurja je zaprta tudi cesta čez prelaz Korensko sedlo. Na cesti Podbrdo–Petrovo Brdo pa je zaradi plazu polovična zapora pri Podbrdu, promet je dovoljen samo za osebna vozila.



Trenutno so čakalne dobe tudi na mejnih prehodih Starod in Obrežje.

Do sobote, 15. junija, bo promet skozi predor Karavanke v nočnem času potekal izmenično enosmerno. Do petka bo zapora med 20. in 5. uro, v noči na soboto pa med 23. in 5. uro. Predvidena čakalna doba za prehod predora je 30 minut.